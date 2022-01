CARTE - Voici les rues de Bordeaux où vous devez désormais rouler à 30 km/h

C'est un des grands changements de ce début d'année 2022 à Bordeaux. Toutes les rues de la ville sont désormais limitées à 30 km/h. Toutes ? Presque. Les boulevards et certaines avenues restent à 50. Comment ne pas vous y perdre ? France Bleu Gironde fait le point dans une carte interactive.

Vous n'allez pas pouvoir y échapper si vous roulez souvent à Bordeaux. Depuis le samedi 1er janvier 2022, toutes les rues de la ville sont désormais limitées à 30 km/h. Une mesure prise par le maire écologiste Pierre Hurmic. En tout, cela représente 89 % des rues, contre 37 % auparavant. En revanche, certaines avenues, les Boulevards ou encore les quais de la Garonne ne sont pas concernés. Ces axes restent limités à 50 km/h. Comment s'y retrouver ? Visualisez notre carte interactive.

Sur cette carte, les rues limitées à 30 km/h sont signalées en vert, les rues toujours à 50 en orange.

Des zones 30 progressivement déployées jusqu'en 2024

En plus des rues limitées à 30 km/h, la mairie va déployer des "zones 30" jusqu'en 2024. Ces zones sont bien évidemment limitées à 30 km/h mais doivent permettre, en plus, de faire cohabiter tous les usagers : automobilistes, piétons, cyclistes, motocyclistes. En conséquence, les feux tricolores seront supprimés à certains carrefours, avec une généralisation de la priorité à droite. D'autres aménagements vont être mis en œuvre d'ici à la fin du mandat de Pierre Hurmic, en particulier la sécurisation des contre-sens cyclables, l'élargissement des pistes cyclables, et ce dans tous les quartiers de la ville, ainsi que le développement progressif de zones exclusivement réservées aux piétons.

Entre 2022 et 2023, les quartiers de la Bastide, la Benauge, Saint Seurin-Fondaudège ou encore Grand Parc verront ces "zones 30" se déployer. En 2024, la mairie prévoit de développer ces zones dans les quartiers de Bacalan, Bordeaux-Lac, Caudéran ou encore du Parc Bordelais.