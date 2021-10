CARTE - Week-end prolongé de la Toussaint : un vendredi chargé sur les routes

La circulation sera dense ce vendredi sur les routes de France et notamment en Île-de-France, à l'aube du week-end prolongé de la Toussaint. Les difficultés de circulation seront principalement attendues dans le sens des départs vendredi après-midi. La journée est classée rouge en Île-de-France par Bison Futé.

La journée est classée orange dans le sens des départs et même rouge en Île-de-France. Aux abords des grandes métropoles les difficultés devraient apparaître dès 14h et perdurer jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, la circulation sera particulièrement dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péage, notamment sur les autoroutes A1, A10, A13 et A6, ainsi que sur le boulevard périphérique et l’A86. Ce week-end marque également le début des vacances scolaires en Belgique et au Luxembourg.

Conseils pour le vendredi 29 octobre

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ;

quittez ou traversez les grandes métropoles avant 14h ou après 20h ;

évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen, de 17h à 19h ;

évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, de 16h à 20h ;

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier, de 17h à 19h ;

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 17h à 19h ;

pour l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), le trafic sera dense de 9h à 18h (attente supérieure à 30 min).

Samedi 30 et dimanche 31 octobre, lundi 1er novembre

Bison Futé a classé ces trois journées en vert dans les deux sens.