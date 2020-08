CARTES - Départs en vacances : le chassé-croisé se poursuit ce week-end sur les routes

Attendez-vous encore ce week-end à des difficultés de circulation sur les routes de France. Les automobilistes seront de nouveau très nombreux sur les grands axes jusqu'à ce dimanche 9 août inclus. Bison Futé prévoit un vendredi orange surtout sur l'Arc Méditerranéen dans les deux sens de circulation et un samedi noir dans le sens des départs partout en France.

Le deuxième samedi noir de l'été

Il y aura encore beaucoup de monde sur la route ce samedi 8 août. Cette journée correspond au deuxième chassé-croisé de l’été entre les "juillettistes" et les "aoûtiens".

La circulation sera "exceptionnellement difficile" sur la grande majorité des axes routiers. Durant toute la période, la circulation sera difficile en région Sud-Ouest, Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen, dans les deux sens, sur les autoroutes A43, A7 et A9, sur l’autoroute A10 reliant Bordeaux et Paris et sur les autoroutes A61 et A62 reliant Bordeaux et Narbonne via Toulouse.

Dimanche plus calme dans le sens des retours

Bison Futé prévoit une accalmie dans le sens des retours, où presque l'ensemble du pays est en vert dimanche, sauf pour l'Arc Méditerranéen et légèrement en Auvergne-Rhône Alpes.

Les prévisions de Bison Futé pour vendredi. - Capture d'écran site Bison Futé

Les prévisions de Bison Futé pour ce samedi. - Capture d'écran site de Bison Futé

Les prévisions de Bison Futé pour ce dimanche. - Capture d'écran site de Bison Futé

► Dans le sens des départs :

- Vendredi 7 août est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc Méditerranéen.

- Samedi 8 août est classé NOIR au niveau national.

- Dimanche 9 août est classé VERT au niveau national et ORANGE dans la région Sud-Ouest et sur l’Arc Méditerranéen.

► Dans le sens des retours :

- Vendredi 7 août est classé VERT au niveau national et ORANGE sur l’Arc Méditerranéen.

- Samedi 8 août est classé ROUGE au niveau national.

- Dimanche 9 août est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc Méditerranéen.

Les conseils de Bison Futé pour ce vendredi 7 août

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France, avant 7h.

évitez l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 12h à 19h.

évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 20h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 10h à 20h.

l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 18h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des RETOURS

évitez l’autoroute A10 aux abords de l’Île-de-France entre 14h et 19h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 10h à 19h

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Nîmes de 11h à 19h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11h à 15h et de 19h à 21h (attente supérieure à 30 min) et très dense entre 15h et 19h (attente supérieure à 1h).

Les conseils de Bison Futé pour ce samedi 8 août

Dans le sens des DÉPARTS

passez la barrière de péage de Saint-Arnoult sur l’autoroute A10 avant 6h ou après 14h.

évitez l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 9h à 18h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 6h à 17h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 7h à 17h.

évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 9h à 17h.

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h.

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 9h à 14h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des RETOURS

regagnez l’Île-de-France par l’autoroute A10 avant 14h.

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 17h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 9h à 18h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense, de 11h à 15h et de 19h à 22h (attente supérieure à 30 min) et très dense entre 15h et 19h (attente supérieure à 1h).

Les conseils de Bison Futé pour ce dimanche 9 août

Dans le sens des DÉPARTS

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 19h et entre Salon-de-Provence et Marseille de 11h à 21h.

évitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Narbonne, de 10h à 20h.

Dans le sens des RETOURS