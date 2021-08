CARTE - Route des vacances : trafic chargé dans le sens des retours ce week-end

En matière de trafic, le week-end du 15 août tient, comme chaque année, ses promesses : Bison Futé annonce une circulation très dense, en particulier dans le sens des retours. Le centre national d'information routière classe la journée de vendredi orange, et rouge sur l'arc méditerranéen. Ce sera rouge ce samedi 14 août et orange dimanche.

Samedi rouge dans le sens des retours

Dans le sens des départs, la journée de vendredi est classée vert au niveau national, et orange dans le sud-est. Le trafic s'annonce encore plus congestionné samedi, puisque Bison Futé voit orange au niveau national, rouge dans le sud-ouest et le littoral méditerranéen. Les voyants seront au vert le dimanche 15 août. La semaine dernière, un pic à plus de 1.074 kilomètres de bouchons cumulés avait été enregistré samedi 7 août à 12 heures en France.

Les prévisions de circulation du week-end du 15 août © Visactu - -

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler vendredi

Dans le sens des départs

quittez ou traversez les grandes métropoles avant 12h ,

, évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 19h,

évitez l’autoroute A8 à hauteur de Cannes, entre 12h et 16h,

évitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier, de 9h à 20h et de Montpellier à Narbonne, entre 11h et 19h,

évitez l’autoroute A61 entre Carcassonne et Narbonne, de 10h à 19h,

l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 12h à 15h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

; évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon , de 9h à 20h et entre Salon-de-Provence et Orange, de 12h à 15h,

, de et entre Salon-de-Provence et Orange, de 12h à 15h, évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 11h à 19h ;

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Agen, de 10h à 19h ;

évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Carcassonne, de 10h à 20h ;

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 12h à 14h et de 21h à 22h (attente supérieure à 30min), très chargé de 14h à 17h et de 19h à 21h (attente supérieure à 1h) et trafic critique entre 17h et 19h (attente supérieure à 2h).

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler samedi

Dans le sens des départs

évitez l’autoroute A10 entre Saintes et Bordeaux, de 9h à 16h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange , de 8h à 18h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 11h à 17h ;

, de et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 11h à 17h ; évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 8h à 17h ;

évitez l’autoroute A62 entre Agen et Toulouse, de 10h à 16h ;

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 8h à 16h ;

l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 12h à 15h (attente supérieure à 30min).

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

; évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 16h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8h à 19h ;

évitez l’autoroute A8 entre l’Italie et Fréjus, de 9h à 20h ;

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 16h ;

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 10h à 14h et de 21h à 23h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 14h à 18h et de 20h à 21h (attente supérieure à 1h) et trafic critique entre 18h et 20h (attente supérieure à 2h).

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler dimanche

Dans le sens des retours