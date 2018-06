La mesure fait polémique mais elle entrera officiellement en vigueur ce dimanche 1er juillet. Des milliers de kilomètres de routes départementales et certaines portions de nationales vont voir leur vitesse maximale autorisée passer à 80 km/h. Explications.

Bretagne, France

Plus que quelques heures avant de devoir lever le pied ! La vitesse maximale autorisée sur les routes départementales et nationales à double sens sans terre-plein central va passer de 90 à 80 km/h dimanche 1er juillet. Une volonté du gouvernement pour faire baisser la mortalité sur la route malgré une opposition de la plupart des automobilistes.

Les chiffres donnent un peu le tournis : sur les 3 502 km de routes départementales du Finistère, 2 638 km vont passer à 80 km/h. Dans les Côtes d'Armor on recense 4 400 km de routes secondaires et 4 139 km dans le Morbihan. Il y a des exceptions : les routes séparées par un terre-plein central resteront à 90 tout comme les "2 voies + 1", c'est-à-dire ces petites portions qui vous permettent de doubler (en application du décret 2018-487 du 15 juin 2018). La vitesse maximale autorisée est maintenue à 90 km/h sur tous ces axes notamment pour permettre de dépasser les camions.

En orange, les portions spécifiques qui restent à 90km/h (une ou deux voies) et en bleu celle qui passent à 80 km/h. Par défaut, on considère que toutes les autres départementales passent à 80 km/h - Conseil Départemental du Finistère - Service Routes

Les zones de dépassement passent aussi à 80 dans le Morbihan

Dans la première mouture, il était prévu que ça concerne seulement les zones de dépassement de plus de 500 mètres. Finalement, elles sont toutes concernées dans le Finistère mais cela pourrait changer : une réflexion sera menée avec les communes et si le taux d'accident ne baisse pas, cela pourrait passer à 80 km/h. Même chose dans les Côtes d'Armor mais attention dans le Morbihan, on roulera à 80 km/h maximum y compris sur les zones de dépassement.

En violet, la D58 de Morlaix à Henvic va rester limitée à 110 km/h - Conseil départemental du Finistère

Autour de Quimper, on va trouver des situations très différentes selon les axes, les types de voiries et les travaux en cours notamment sur la nationale 165 - Conseil départemental du Finistère

Quelques kilomètres de routes nationales concernées

Quelques portions de nationales sont concernées par ce passage à 80 km/h. Celles où l'on roule sur deux voies uniquement. Sur la nationale 164 : environ cinq kilomètres au niveau de Châteauneuf-du-Faou dans le Finistère et une quarantaine de kilomètres dans les Côtes d'Armor entre Rostrenen et Trémorel. Passage à 80 km/h aussi sur la N165, sur la partie en travaux entre Quimper et Ergué-Gabéric. Une portion de près de cinq kilomètres là-encore. Aucune route nationale n'est concernée dans le Morbihan.

En bleu et en orange, les axes sont parfois limités à 90 km/h dans un sens et à 80 dans l'autre dans les zones de dépassement avec "deux voies + 1" - Conseil départemental du Finistère

Tous les panneaux changés dimanche

Dans le Finistère, il va falloir remplacer ou implanter 210 panneaux. Le coût est estimé à 30 000€(ce sera pris en charge par l'Etat). Ils seront changés dimanche matin. Dans les Côtes d'Armor, cela représente 170 panneaux (environ 17 000€) et une centaine de panneaux dans le Morbihan.