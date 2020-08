CARTES - Retour des vacances : un week-end orange et rouge sur les routes

Ce week-end marque la fin des congés scolaires, et vous serez encore nombreux à prendre le volant pour rentrer de vacances. Ce week-end s'annonce chargé dans le sens des retours. Après un vendredi orange en région parisienne, ce samedi sera rouge sur toute la France. La circulation s'annonce beaucoup plus fluide dans le sens des départs.

Routes : le temps des retours © Visactu

Un vendredi orange et rouge en Île-de-France

Ce vendredi, Bison Futé voit orange dans le sens des retours sur les routes de l'Hexagone, et même rouge en Île-de-France où la circulation s'annonce très difficile. Les embouteillages récurrents sont de retour aux abords des grands pôles urbains et il est préférable d’éviter ces zones aux heures de pointe (16h - 20h).

Dans le sens des départs, la France est en vert, sauf en région parisienne où Bison Futé classe la journée de vendredi orange.

Du rouge pour les retours samedi

La journée de samedi s'annonce très compliquée dans le sens des retours, en particulier sur les grands axes du sud-est du pays (autoroutes A7 et A9). Toute la France est en effet en rouge. "Même si la majorité des vacanciers est déjà rentrée pour préparer la rentrée des classes, les flux de trafic seront encore importants sur les grands axes de transit pour ce dernier week-end d'août et des encombrements sont attendus", avertit l'organisme.

Dans le sens des départs, là encore, la circulation sera beaucoup plus fluide, avec du vert sur toute la France.

Encore du orange dimanche

Dimanche sera une journée plus calme sur les routes. Bison Futé prévoit du vert dans le sens des départs. Mais pour les retours, méfiez-vous, ce sera encore orange. Évitez notamment les autoroutes A7, entre Orange et Lyon, et A10, entre Saintes et Poitiers.

Les conseils de Bison Futé pour vendredi

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

Dans le sens des RETOURS

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 21h.

évitez l’autoroute A9 entre Perpignan et Nîmes, de 11h à 19h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 9h à 13h et de 20h à 21h (attente supérieure à 30 minutes), très chargé de 13h à 17h et de 19h à 20h(attente supérieure à 1 heure) et trafic critique entre 17h et 19h (attente supérieure à 2 heures).

Les conseils de Bison Futé pour samedi

Dans le sens des RETOURS

en Île-de-France accédez au péage de l’A10 avant 10h.

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 19h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h.

évitez l’autoroute A9 entre Perpignan et Orange, de 10h à 19h.

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Agen de 10h à 17h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 10h à 17h (attente supérieure à 30 minutes).

Les conseils de Bison Futé pour dimanche

Dans le sens des RETOURS