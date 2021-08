CARTES - Route des vacances : week-end rouge et orange dans le sens des retours

Beaucoup de monde attendu sur les routes en ce dernier week-end du mois d'août. Bison Futé voit "orange" vendredi dans le sens des retours et même "rouge" en Ile-de-France. La circulation sera plus intense encore samedi, journée classée "rouge" en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen, "orange" au niveau national. Samedi dernier, un pic de plus de 850 kilomètres d'embouteillages a été enregistré à 12h10 par Bison Futé.

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler vendredi

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Orléans, de 12h à 20h.

évitez l’autoroute A11 entre Nantes et Angers, de 10h à 19h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h et entre Marseille et Salon-de-Provence, de 13h à 19h.

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 11h à 19h.

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Agen, de 15h à 19h.

évitez l’autoroute A63 entre l’Espagne et Bayonne, de 11h à 19h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 9h à 13h et de 20h à 21h (attente supérieure à 30min), très chargé de 13h à 17h et de 19h à 20h (attente supérieure à 1h) et trafic critique entre 17h et 19h (attente supérieure à 2h).

--- - Bison Futé

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler samedi

Dans le sens des départs

évitez l’autoroute A11 entre Angers et Nantes, de 9h à 18h.

évitez l’autoroute A13 entre Rouen et Caen, de 11h à 13h.

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Poitiers, de 9h à 12h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 17h et entre Orange et Marseille, de 10h à 18h.

évitez l’autoroute A8 entre Lançon-Provence et Aix-en-Provence, de 10h à 16h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 17h.

l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 9h à 18h (attente supérieure à 30min).

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

évitez l’autoroute A11 entre Nantes et Angers, de 9h à 20h et entre Angers et Le Mans de 10h à 15h.

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Orléans, de 9h à 19h.

évitez l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 18h.

évitez l’autoroute A7 entre Oange et Lyon, de 9h à 20h et entre Marseille et Orange, de 8h à 15h.

évitez l’autoroute A8 entre l’Italie et Nice, de 10h à 19h.

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 9h à 19h.

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Agen, de 10h à 17h.

évitez l’autoroute A63 entre l’Espagne et Bayonne, de 10h à 19h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 10h à 17h (attente supérieure à 30min).

--- - Bison Futé

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler dimanche

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 12h.

évitez l’autoroute A11 entre Nantes et Angers, de 9h à 20h.

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 17h et entre Poitiers et Paris, de 11h à 21h.

évitez l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 9h à 19h et entre Beaune et Auxerre, de 14h à 17h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h et entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 19h.

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 20h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 16h à 20h (attente supérieure à 30 min).