Carton plein pour le tram Strasbourg-Kehl

Depuis sa mise en service le 29 avril, la ligne de tram qui relie Strasbourg à Kehl transporte en semaine une moyenne de 250 voyageurs par rame. Certains Strasbourgeois demandent un renforcement de la fréquence.

En ce 8 mai, jour férié en France, mais pas en Allemagne, il était parfois bien compliqué de monter dans un tram en direction de Kehl. Adeptes de balade et de shopping, de nombreux Strasbourgeois ont traversé le Rhin... profitant bien souvent de cette occasion pour tester le prolongement de ligne D vers la gare de Kehl. "C'est la première fois que je viens à Kehl, nous confie Amandine, une Strasbourgeois. Il paraît que c'est moins cher dans les magasins. Je vais tester."

La foule sur le quai du tramway à Kehl, le 8 mai 2017 © Radio France - Aude Raso

Une moyenne de 250 voyageurs par rame l'après-midi

Pour cette grosse journée d'affluence, la fréquence des trams entre Strasbourg et la gare de Kehl a été augmentée... ce qui n'a pas empêché de nombreux Alsaciens de pester devant la foule qui se pressait sur les quais. Depuis sa mise en service le 29 avril dernier, la ligne jusqu'en Allemagne affiche en semaine un taux de remplissage moyen de 80%, soit 250 voyageurs par rame. "Il y a un réel engouement", commente Alain Fontanel, le président de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) :

En termes de fréquentation, nous sommes bien au-delà de nos prévisions.

Faut-il augmenter la fréquence des rames entre Strasbourg et Kehl ? "Il est trop tôt pour le décider, répond Alain Fontanel. Il y a encore un effet nouveauté. Il faut attendre quelques semaines pour voir à quel niveau la fréquentation se stabilise. Nous allons en discuter avec nos voisins allemands, puisque c'est la ville de Kehl qui décide de la fréquence des rames qui vont jusqu'en gare de Kehl." Les 28 et 29 avril, pour le grand week-end de festivités marquant le coup d'envoi du prolongement, la ligne avait transporté 100.000 voyageurs de part et d'autre du Rhin.