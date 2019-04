Castres : hausse record de fréquentation pour la ligne de bus entre Toulouse et Castres

La hausse de fréquentation de la ligne de bus castres Toulouse est spectaculaire. Plus 87% sur le dernier trimestre 2018. Un record lié au faible prix du billet, deux euros, et à la piètre concurrence des trains

Toulouse - France

Créée par le conseil départemental du Tarn mais reprise depuis un an et demi par la région Occitanie la liaison Toulouse castres en bus LIO ne cesse de prendre de l'ampleur et a transporté en 2018 quelques 167 227 passagers entre le Tarn et la haute Garonne, à raison de dix-sept allers-retours quotidiens. l'augmentation la plus significative est celle du dernier trimestre de l'année avec une hausse de 87% des voyageurs transportés par rapport à la même période l'année précédente.

2 euros pour aller de Castres à Toulouse en une heure trente

Parmi les atouts de la ligne 760 LIO, le prix de son billet, deux euros seulement, mais aussi le confort de la navette et son cadencement, plébiscités par les usagers. Selon la région cinquante pour cent des passagers sont d'anciens automobilistes.

A l'opposé, le train ne satisfait pas grand monde. Souvent en retard voire annulé malgré les seize euros de l'aller simple.

"ce n'est pas terrible"