Castries respire mieux depuis l'ouverture de la déviation

Castries, France

"Avant? C'était infernal!". Posez la question à un habitant de Castries de savoir comment on circulait avant l'ouverture de la déviation, et vous aurez toujours la même réponse. Ce cordon de 4 kilomètres de long qui contourne le centre ville par le sud a ouvert fin octobre 2018 après deux ans de travaux et près de 20 ans d'attente. Il a permis de réduire de 70% le trafic routier qui était à l'époque de 20.000 à 22.000 véhicules par jour. Un défilé continu de voitures roulant au pas.

Un centre ville plus confortable

Alors certes, les bouchons n'ont pas tout à fait disparu. On les retrouvent au rond point d'entrée dans Castries aux heures de bureau. Mais en ville, c'est un vrai changement. En témoigne Dominique, sa baguette sous le bras: "Moins de bruit, on respire mieux et on peut enfin rouler normalement. On peut même se garer !". D'ailleurs on roule nettement plus vite, à tel point que la mairie a dû maintenir les feux rouges et installer en plus des radars pédagogiques pour inciter à lever le pied.

Fréquentation stable

Plus nuancée, cette commerçante qui tient une boutique de vêtements et déco dans la grande rue: "C'est au début que ça a été très dur témoigne Laurence Teissière. On aurait dit un jour férié, _il n'y avait personne_. Mes clientes ne passaient plus en ville et ne s'arrêtaient plus au magasin. Mais petit à petit elles reviennent". La plupart des commerçants d'ailleurs disent ne pas avoir souffert de ce changement. Au contraire, certains clients viennent plus souvent, comme Marie qui habite tout à côté à Sussargues. "C'est à nouveau un plaisir de venir faire ses courses ici".

Multiplier les alternatives à la voiture

Une partie des habitants aurait voulu encore moins de voitures et une piste cyclable qui traverse le village. Impossible techniquement répond le maire Gilbert Pastor car la route est trop étroite "mais on aménage des pistes cyclables progressivement". La mairie a également créé un "chaussidoux", une route à sens unique pour les voitures, avec voie piétonne, deux pistes cyclables et vélos prioritaires. Il est emprunté notamment par les collégiens.

Moins de voitures, plus de confort. Reportage dans le centre ville Copier