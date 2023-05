"Une catastrophe", "infernal" ... des automobilistes accusent les travaux à Périgueux de créer des bouchons

"C'est une catastrophe depuis les travaux." Coincée dans les bouchons du centre-ville de Périgueux , Laura fait partie des nombreux automobilistes à imputer les ralentissements actuels aux différents chantiers dans la ville. "Cela fait 25 ans que j'habite ici, et je n'ai jamais vu ça", assure la jeune femme.

Des travaux sont en effet en cours au niveaux de la rue Claude Bernard, de l'avenue Daumesnil et de la rue Jacques Emile Lafon. Selon la mairie, ils doivent permettre de changer des compteurs d'eau en plomb, de faire de l'assainissement et de sécuriser la largeur des trottoirs.

"Tous les gens sont obligés de se concentrer sur le même axe", en raison des déviations mises en place, "donc forcément ça coince au bout d'un moment", abonde Fabien, chauffeur de taxi pour qui les bouchons entraînent des "clients pas contents, une perte de temps et l'augmentation des tarifs de 2 à 6 euros par trajet". "Pour aller de Boulazac à Eglise-Neuve-de-Vergt, normalement je mets 15 minutes. Là, ça va me prendre 35-40 minutes", constate Xavier.

Fin des travaux "avant l'été 2024"

De son côté, la maire de Périgueux Delphine Labails , qui insiste sur la "nécessité" de ces chantiers "pour la sécurité des habitants", dit "comprendre que ce n'est pas une situation facile". Mais l'élue assure que "tout est mis en oeuvre pour que cette période soit la moins difficile possible", citant notamment "les cartes" d'avancée de l'état des travaux "mis à jour tous les lundis" sur le site internet de la mairie ou l'application de la ville. "Donc il faut se tenir informé, et bien suivre les itinéraires de contournement."

"Nous faisons aussi des aménagements de voirie, en faisant par exemple passer des feux tricolores en feux clignotants. Et nous sommes en train de recruter un conducteur de travaux pour que les calendriers soient tenus". L'élue a également écrit aux chefs d'entreprises publiques et privées, afin de leur demander de "décaler les horaires d'embauche et de débauche quand c'est possible, pour fluidifier la circulation".

"L'objectif est que tous les travaux soient terminés avant l'été 2024", un chantier rue Taillefer étant également prévu à la rentrée de septembre, assure Delphine Labails. Avenue Daumesnil, il doit se terminer à la mi-mai. Quant à ceux rue Claude Bernard et Jacques Emile Lafon, ils "seront suspendus le temps des congés estivaux, aux alentours du 30 juin", poursuit l'élue. La mairie a également créé l'adresse mail infotravaux@perigueux.fr "pour demander des informations complémentaires ou signaler tout problème".