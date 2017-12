Auxerre, France

Cette mesure intervient alors que le nombre de morts sur les routes augmente chaque année depuis trois ans au niveau national. Soit près de 3.500 morts par an. Dans l'Yonne non plus, pas d'évolution de la mortalité: Trente cinq en 2016, trente quatre depuis le début de l'année. Il est prouvé que réduire la vitesse permet de réduire le nombre de morts. Pour autant, les automobilistes sénonais ne sont pas tous favorables à cette nouvelle limitation.

Pour ce sénonais qui a préféré rester anonyme, passer à 80 kilomètres heure, ce serait même nuisible : " J'ai l'impression de me traîner déjà à 90, alors à 80, ça va créer plus d'accidents. Les gens vont s'endormir;"

En fait pour beaucoup d'automobilistes, ceux qui risquent l'accident, ce sont toujours les autres et c'est un peu ce que disent Josiane et Jean : " Je ne pense pas que ce sera efficace, quand on a de la route à faire, on fait un peu comme tout le monde." Finalement, il n'y a que Véronique à admettre qu'elle a besoin de réduire sa vitesse : _" J'adore rouler vite, en plus les voitures sont équipées pour çà, mais un jour j'ai failli avoir un accident. _Je roulais rapidement quand un chien s'est défait de sa laisse et j'ai évité l'accident de justesse. J'aurais roulé moins vite, j'aurais pu freiner plus tôt."

C'est donc une question de comportements et c'est le plus difficile reconnait Claude Péchenot, délégué de la prévention routière dans l'Yonne : " Si l'abaissement de cette vitesse pouvait faire diminuer le nombre de morts sur les routes du département, j'applaudirais des deux mains. Maintenant je n'en suis pas sûr du tout. Comment faire pour faire comprendre aux conducteurs qu'il faut respecter les limitations de vitesse et les bandes blanches "

photo d'illustration

Rouler 10 kilomètres heure moins vite allongerait le trajet de "seulement" 4 minutes pour 50 kilomètres

Le projet du gouvernement pourrait être présenté le 18 janvier. La limitation pourrait ne concerner que les routes départementales à double sens, sans séparation centrale.