Les travaux du CDG Express vont être concentrés en 2023. L'impact du chantier sur les transports et notamment sur le fonctionnement du RER B inquiète et provoque l'indignation de certains élus et associations.

Travaux du CDG Express : élus et associations s'inquiètent des perturbations sur les transports en commun

"Le gros des travaux du CDG Express doit être concentré en 2023 avant les Jeux olympiques", a indiqué, jeudi, Île-de-France Mobilités, alors que l'ouverture de ce train rapide censé relier Paris à l'aéroport de Roissy est reportée d'un an, fin 2026. Mis à mal par le Covid-19 et des péripéties judiciaires, un nouveau calendrier de chantier a été annoncé. Depuis, deux scénarios avaient été échafaudés : le premier reportait le gros des travaux après les Jeux olympiques de 2024, pour une ouverture de l'ouvrage vers 2028, le second concentre les chantiers en 2023, avec un objectif de mise en service fin 2025. C'est ce dernier qui a été choisi.

De futures perturbations des transports en commun contestées

Ces travaux qui entraîneront des perturbations notamment sur le RER B et l’ensemble des lignes Transilien de l’axe nord, provoquent la colère de certains élus. Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis s'est indigné dans un communiqué de presse publié ce jeudi : "Fermeture régulière du RER B, nécessité de réduire par période l'offre en heure de pointe de moitié sur le RER B, voire jusqu'à deux tiers sur le RER D, impossibilité d'exploiter certaines branches des lignes H et K du Transilien… Tout cela pour mettre en service au plus vite un projet de transport qui se contentera de traverser la Seine-Saint-Denis sans jamais s'y arrêter !".

"C'est un passage en force du gouvernement"

Grégoire de Lasteyrie, président de l'agglomération Paris-Saclay, maire de Palaiseau (Essonne) déclarait, lui, à l'AFP : "C'est un passage en force du gouvernement, qui sacrifie 1,6 million de passagers des transports du quotidien. Ce qu'on demandait à SNCF Réseau, c'est d'étudier des scénarios qui permettent de ne pas impacter les transports du quotidien".

Même son de cloche du côté des associations d'usagers. L'association Plus de Trains regrettait sur Twitter : "Les usagers encore une fois victimes du CDG Express avec un calendrier de travaux alourdi qui augmentera encore les galères. L’État promet la priorité aux trains du quotidien mais fait l’inverse."

Le CDG Express est d'ailleurs contesté depuis longtemps. Déjà en décembre 2019, après qu'Élisabeth Borne, alors ministre des Transports, ait confirmé sa construction, une centaine d'élus d'Île-de-France ont adressé une lettre au préfet de Région pour demander aux autorités "d'abandonner au plus vite" le projet.