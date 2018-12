CDG Express : Valérie Pécresse demande le report du projet

La présidente d’Île-de-France Mobilités demande à l'Etat de suspendre les travaux du Charles de Gaulle Express s'ils ont un impact négatif sur le RER B et le Transilien.

Paris, Île-de-France, France

Valérie Pécresse réclame des garanties à l'Etat concernant le Charles de Gaulle Express. La présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM) ne veut pas que Le projet de liaison directe entre Paris et l'aéroport de Roissy se fasse au détriment des lignes du quotidien. Dans un amendement voté mercredi en conseil d’administration, "Île-de-France Mobilités demande à l’Etat de suspendre les travaux du CDG Express tant que toutes les garanties n’auront pas été données sur l’absence d’impact sur les voyageurs du quotidien, notamment du RER B".

La CDG Express prévoit de relier en 2024 la gare de l'Est à l'aéroport Charles de Gaulle en 20 minutes, pour un tarif de 24 euros. Il empruntera en grande parties les voies du RER B et de la ligne K Transilien et sa construction fait craindre une dégradation des transports du quotidien. "Même si les bénéfices du CDG Express pour l’attractivité de notre région sont réels, les travaux générés par ce projet dans son calendrier actuel pourraient durablement détériorer la vie quotidienne de millions de Français", souligne Valérie Pécresse.

Le RER B et le Transilien prioritaires

D'importants travaux sont également prévus d'ici 2024 pour moderniser le RER B. Mais beaucoup craignent que tous les chantiers ne puissent être menés à bien dans les délais annoncés et que le CDG Express, porté par l'Etat, ne passe avant les lignes du quotidien. "Les 900.000 voyageurs du RER B sont prioritaires", estime de son côté Valérie Pécresse.

Des élus et des usagers, réunis dans l'association "Non au CDG Express", demandent quant à eux que le projet du Charles de Gaulle Express soit purement et simplement abandonné. Dans un tweet, Didier Le Reste, président de l'association, souligne qu'il s'agit "d'une première victoire pour faire échouer ce projet inutile".