Ce mardi, c'est la journée de la mobilité sur France Bleu

Pour illustrer le dossier ici on vous parle de la dernière initiative en date, la création au début du mois de septembre d’une gare routière sur le rond point COLONNA à Andrézieux Bouthéon tout près du centre Diamant

Andrézieux-Bouthéon, France

L'agglomération de Saint Etienne Métropole a créé sur place 4 quais d'embarquement et 4 abris bus qui permettent désormais les correspondances entre les TIL les cars du département venant de Chazelles sur Lyon ou de Montbrison et les bus urbains C1 et C2 de la STAS en direction de Saint-Etienne.

Jean Claude Schalk, le maire d Andrézieux estime que ce type d'aménagement va tout à fait dans le sens d'un réduction de la circulation automobile en direction de Saint Etienne

Les 4 quais d'embarquement viennent tout juste d’être mis en service.

Les nouveaux quais d’embarquement © Radio France - Yves Renaud

L’herbe n’a pas encore eu le temps de pousser sur les terre-pleins et le goudron et la peinture des lignes sont à peine secs, mais l'essentiel est fait.

Cette gare routière permet en toute sécurité des transferts de passagers entre les cars routiers départementaux venant de Montbrison ou de Chazelles sur Lyon et les bus urbains de la STAS des nouvelles lignes C1 et C2.

Cette gare, c'est ce qu'on pourrait appeler un pôle de correspondance.

L'objectif avoué de la métropole, c’est de faire baisser la circulation automobile vers Saint-Etienne et ce genre d’initiative va sans aucun doute dans le bon sens, mais il faudra sans doute un peu de temps. Le système n'existe que depuis le début du mois de septembre, il va falloir communiquer et convaincre les automobilistes de laisser leur sacro-sainte voiture au garage.

Le maire d’Andrézieux-Bouthéon pense de toute façon que le pli se prendra très vite, en rapport avec les difficultés croissantes de stationnement et de circulation à Saint Etienne. Il compte aussi développer les services autour de ce pôle d’interconnexion pour attirer plus de monde