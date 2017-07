Départs en vacances : ce qu'il faut vérifier sur sa voiture avant un long trajet

Ce week-end du 8 et 9 juillet marque le début officiel des congés scolaires en France. Et qui dit vacances, dit souvent longs trajets en voiture. Pneus, niveaux d'huile, filtre à air... francebleu.fr a fait la liste de tout ce qu'il faut vérifier sur sa voiture avant de prendre la route en sécurité.

À l'extérieur du véhicule

Point primordial : les pneus. La surcharge d'un véhicule a une incidence sur les pneus, il est donc indispensable de les surgonfler. Il faut également penser à vérifier leur pression et leur usure. Si c'est trop technique, un garagiste peut s'en charger. Les amortisseurs doivent également être contrôlés. Des vibrations dans le volant, une perte d’adhérence dans les virages ou l’usure irrégulière des pneus indiquent qu'il est temps de les changer. Les feux de clignotants sont également facilement contrôlables : le bruit n'est plus le même ou le feu reste allumé en permanence en cas de défaillance.

Sous le capot

Les niveaux d'huile doivent être vérifiés avec précision. D'abord, celui de l'huile moteur. Il suffit de sortir la jauge de contrôle, de la replonger avant de la sortir à nouveau. La trace laissée doit se situer entre les repères « mini » et « maxi ». Même chose pour le liquide de refroidissement, et le liquide de frein. Le liquide de lave-glace quant à lui doit être plein.

Dans l’habitacle

Pour une climatisation optimale, indispensable sur les longs trajets, il est important de faire contrôler la charge de gaz réfrigérant par votre garagiste. Si la production de froid est lente à venir et si l'air est plutôt tiède et humide, il y a de fortes chances que le niveau de gaz soit insuffisant. Le filtre à air doit quant à lui être changé au moins une fois par an ou tous les 20.000 km. Pour le changer, c'est très simple, il suffit de remplacer le filtre usager par un neuf.

Derniers conseils

Le chargement du véhicule doit lui aussi être contrôlé. Une voiture trop chargée nuit à la tenue de route et au freinage, il faut donc être vigilant. Egalement, avoir une bouteille d'eau voire deux est toujours utile lors de longs trajets, d'autant plus avec des enfants. Quelques gâteaux et autres petites choses à grignoter peuvent aussi éviter de s'arrêter une fois de plus sur une aire. Et enfin, en cas de pépin, quelques outils, à commencer par une bombe anti-crevaison et un cric, peuvent toujours être utiles.

