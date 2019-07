Ce qu'il s'est passé vendredi soir à la gare de la Souterraine

L'avant-dernier train en provenance de Paris ce vendredi 5 juillet est arrivé à la Souterraine à 22h15, donc avec 45 minutes de retard. Le car qui devait assurer la correspondance était déjà parti. Les chauffeurs ont en effet des délais, ils ne peuvent pas attendre éternellement un train en retard. Or ce car était le dernier de la journée à assurer la correspondance avec Guéret, Aubusson et Felletin.

Avant juin, la situation n'aurait pas posé particulièrement de problèmes. Un agent en gare aurait pris la situation en main, accueillis les voyageurs en galère, et appelé des taxis ou un mini-bus pour qu'ils puissent terminer leur voyage.

Mais ça c'était avant. Début juin, 6 postes ont été supprimés à la Souterraine et les horaires ont évolué. La gare ferme désormais à 21h le vendredi, au lieu de 23h. Pour la majorité des voyageurs pas de soucis, puisqu'ils sont repartis en voiture. Mais 7 personnes sont descendues du train sans avoir de correspondance.

Ils n'étaient pas tout-à-fait dans le flou : un message dans le train les avait prévenu que des taxis les attendaient. C'est un service de la SNCF dédié au rupture de correspondance, à Limoges, qui s'en est occupé. Des taxis étaient-ils vraiment là au moment de l'arrivée du train ? Nous ne sommes pas en mesure de le dire car l'entreprise n'a pas pu nous le confirmer et nous n'avons pas pu recueillir de témoignages directs (n'hésitez d'ailleurs pas à nous contacter si vous étiez dans ce train).

Quoi qu'il en soit, les voyageurs en retard en fin de journée ne sont désormais plus pris en charge sur le quai. C'est à eux de se débrouiller et ça, pour Yann Desenfant, de la CGT, c'est une conséquence directe de la suppression des 6 postes à la Souterraine :

Ce qui aurait changé c'est que le hall aurait été ouvert et que quelqu'un aurait géré ça. On a des systèmes informatiques pour gérer le nombre de correspondances. On aurait pu regarder ça, et commandé un bus ou un taxi. Dans tous les cas, on aurait pas laisser les gens comme ça.