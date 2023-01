Ce qui vous attend en 2023 en Charente-Maritime

On ouvre nos agendas, en ce début d'année... Qu'est-ce qui nous attend en 2023 ? Du train à la route, de l'archéologie à la police, on fait le tour des principaux chantiers qui vont aboutir cette année en Charente-Maritime.

ⓘ Publicité

Le principal dossier est ferroviaire. 42 millions d'euros : c'est ce qui est mis sur la table cette année pour la ligne Saintes-Cognac. Automatisation de la signalisation sur cette voie unique. Ensuite, il n'y aura plus besoin d'un agent en gare pour faire croiser les trains. Cela doit faire gagner quelques minutes sur le trajet. Des travaux qui vont couper la circulation pour trois mois à compter du 22 mars. Les trains seront remplacés par des autocars.

Travaux sur les ponts

Jusqu'à présent, traverser le pont du Martrou sur la Charente à Rochefort était très dangereux. Le printemps verra la livraison d'une nouvelle piste cycable sécurisée. © Maxppp - Romuald Augé

Gros travaux également sur les ponts de Charente-Maritime, gérés par le Département. Livraison au printemps de la piste cyclable sécurisé sur le pont du Martrou à Rochefort. Les deux fois deux voies pour les voitures sont conservées. Pour cela, une passerelle est rajoutée le long du pont côté Rochefort. Presque 8 millions de budget.

En fin d'année c'est le pont du Brault entre Charente-Maritime et Vendée, qui aura droit à une nouvelle jeunesse. Nouvelle travée centrale, cette partie mobile au-dessus de la Sèvre niortaise destinée à laisser les bateaux. Il y en a pour 3 millions, partagés entre les 2 départements. Le trafic sera interrompu durant deux semaines.

Archéologie et archives

Côté grands équipements, le Département dispose désormais d'un nouveau centre d'archéologie départemental . Ouverture dans les prochains jours à Saint-Césaire, à deux pas du Paléosite. Un bâtiment à 5 millions d'euros. C'est là désormais que seront conservés les trésors du département.

Annoncé depuis cinq ans, le centre d'études archéologiques de Saint-Césaire accueillera bientôt les trésors du Département. - Thierry Martrou

A La Rochelle, ce sont les nouvelles archives municipales qui ouvrent au printemps. Presque 8 millions d'euros pour créer 14 kilomètres de rayonnages. Des archives baptisées Olga de Saint-Affrique, gardienne de la mémoire du protestantisme à La Rochelle, disparue récemment.

Palais des congrès et commissariat à Royan

Enfin du côté de Royan, réouverture à la fin de l'hiver du palais des congrès rénové. Presque 8 millions d'euros pour redonner à l'édifice son look des années 50, et la signature de l'architecte Claude Ferret.

Autre événement attendu à Royan : la livraison du nouveau commissariat de la ville, attendu pour l'automne. Un peu plus de 6 millions d'euros. Pour y voir des policiers il faudra attendre 2024, le temps d'aménager les lieux.

Année Pierre Loti

Grande absente de l'année Pierre-Loti : la maison de l'écrivain, fermée depuis 10 ans. Sa réouverture, espérée pour juin 2023, est reportée de 18 mois. Au moins. - Maison Pierre Loti

Côté événements, 2023 sera une année Pierre-Loti en Charente-Maritime : centenaire de la disparition de l'écrivain. Des hommages à Saint-Pierre-d'Oléron qui accueille sa tombe. Et bien sûr dans sa ville de Rochefort qui va célébrer son héros toute l'année, entre expos et conférences.

La grande absente, c'est la maison Pierre Loti , fermée depuis 10 ans. Elle devait rouvrir en juin 2023, mais le chantier, très complexe, a pris du retard, son coût a explosé. Grand jour reporté d'un an et demie. Au moins.

On se consolera en juin avec une autre ouverture : celle de la maison Bon à Saint-Porchaire, propriété de la soeur de Pierre Loti, où l'académicien a vécu ses premiers émois d'adolescent.

L'heure de vérité pour L'Hermione

Rochefort devra également faire un été de plus sans l'Hermione. On saura cette année si l'association propriétaire du navire réussit son pari : réunir les presque 7 millions d'euros nécessaires au sauvetage de la frégate, rongée par les champignons.

L'Hermione est immobilisée dans une cale de radoub du port de Bayonne à Anglet. L'année 2023 sera critique pour l'association propriétaire, qui doit réunir 7 millions d'euros pour faire naviguer le bateau. © Maxppp - Lionel Le Saux

A La Rochelle, c'est toute la réglementation sur les meublés de tourisme qui est chamboulée cette année. Un coup d'arrêt aux locations Airbnb, qui assèchent le parc locatif à l'année et font flamber les prix du mètre carré. A partir de cet été à La Rochelle, un propriétaire ne pourra louer qu'un seul meublé de tourisme de plus de 35 mètres carrés.

Des Ouigo en mars à La Rochelle

La Rochelle entretient la petite flamme de la course au large à la voile, avec le coup d'envoi en septembre de "The race around", un tour du monde avec escale réservé aux monocoques de 40 pieds.

En attendant, ceux qui trouvent le TGV trop cher vont être ravis. Arrivée en gare de La Rochelle au mois de mars des premiers Ouigo, la version low-cost de la grande vitesse.