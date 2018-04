Dordogne, France

À la fin de cette première semaine de vacances, la Dordogne s'apprête à vivre le troisième mouvement de grève de la SNCF. Comme depuis le début du mois d'avril, aucun TER ne circulera sur les rails mais la plupart des liaisons seront assurées par des autocars.

Un TGV sur 3 assuré

D'après le groupe, 38% de cheminots entament le troisième épisode du mouvement social dès ce jeudi soir, 20h. La direction de la SNCF garantie qu'au moins 200 TGV circuleront ce jeudi et ce vendredi.

Pendant ces deux jours de grève, les liaisons TER seront fortement perturbées dans le département Aucun train ne circulera mais les liaisons s'effectueront par autocars entre Bordeaux et Périgueux ; Périgueux et Limoges ou Brive ; Périgueux et Agen ou Bordeaux et Sarlat.

La SNCF demande aux voyageurs de vérifier sur leur trajet est maintenu sur l'application SNCF ou sur le site.