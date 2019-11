Cébazat: le maire verbalise un automobiliste qui conduisait dangereusement

Cébazat, France

Tous les maires en ont la possibilité mais ils sont peu nombreux à le faire. Flavien Neuvy a dressé une contravention à un automobiliste dimanche soir. Le maire de Cébazat rentrait chez lui lorsqu'il a vu un conducteur conduire dangereusement, commettre plusieurs infractions dont l'emprunt d'un sens interdit. Flavien Neuvy a pu retrouver l'automobiliste au moment où il se garait et s'est présenté pour lui dire qu'il serait verbalisé.

Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En tant que maire, il est officier de police judiciaire et habilité à constater des infractions. Flavien Neuvy a déjà verbalisé plusieurs fois des automobilistes depuis son élection en 2014, sans forcément le faire savoir. Mais cette fois, c'était la fois de trop, devant le comportement très dangereux de cet automobiliste, le maire de Cébazat a voulu faire passer le message sur Twitter; il ne veut pas laisser passer une infraction, en particulier lorsqu'elle risque de mettre en danger les autres usagers de la route.

Flavien Neuvy précise bien qu'il n'est pas policier. Pas question pour lui de se lancer dans une course poursuite, il respecte bien le code de la route; dimanche, il n'a pas suivi l'automobiliste dangereux dans le sens interdit mais l'a retrouvé en prenant un autre chemin. A chaque fois, il se présente et explique pourquoi il intervient et quelle est l'infraction qu'il a constaté. Une infraction qu'il va ensuite inscrire dans le service informatique de la police municipale.