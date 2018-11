Centenaire de la Grande Guerre : Emmanuel Macron dans la Somme à Albert, Thiepval et Péronne

Somme, France

Parti de Strasbourg la semaine dernière et avant d'arriver à Paris ce dimanche, Emmanuel Macron poursuit son "itinérance mémorielle" ce vendredi 9 novembre dans le Pas-de-Calais et dans la Somme. En Picardie, le président, accompagné de la Première ministre britannique Theresa May, est attendu à Albert, Thiepval et Péronne à partir de 13h. Sur les trois sites, des restrictions de circulation et de stationnement ont commencé dès ce jeudi soir.

La ville d'Albert a été l'un des principaux terrains de la Bataille de la Somme en 1916. Les combats y furent sanglants : 1,2 million de soldats ont été blessés ou tués dans l'offensive menée entre juillet et novembre 1916. Après un déjeuner franco-britannique, Emmanuel Macron et Theresa May doivent se recueillir à la nécropole franco-britannique de Thiepval avant de se séparer. Pour la suite du programme, Emmanuel Macron doit visiter l'historial de la Grande Guerre à Péronne et il rencontrera une quarantaine d'historiens à la mairie de la ville en fin de journée.

Ce samedi, Emmanuel Macron fera étape à Compiègne, dans l'Oise, dans la clairière de l'armistice. Cette fois, il aura la chancelière allemande Angela Merkel à ses côtés.

La place de la maire d'Albert évacuée avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le président doit s'entretenir avec le Premier ministre britannique Theresa May à l'hôtel de ville vers 13 heures. #Centenaire1418#Picardiepic.twitter.com/CPtFPdgzod — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) November 9, 2018

La Garde républicaine en place à Albert quelques minutes avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. #Centenaire1418pic.twitter.com/kXUQhIg397 — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) November 9, 2018

Emmanuel Macron est arrivé à Albert pour un entretien bilatéral avec le Premier ministre britannique Theresa May #Centenaire1418#Picardiepic.twitter.com/3W299tjqic — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) November 9, 2018