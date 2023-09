Centre-Val de Loire : des trains spéciaux à 10 euros pour les retours de matchs de la Coupe du Monde de rugby

Pour les fans de rugby qui iront assister à un match de la Coupe du monde à Paris, entre le 8 septembre et le 28 octobre, la SNCF et la région Centre-Val de Loire vont mettre en place des trains supplémentaires pour le retour. Ils partiront de la capitale entre minuit et une heure du matin. Une manière d'éviter aux supporters de stresser, à la fin du coup de sifflet final, se demandant s'ils seront à la gare à temps et cela permet aussi de se passer de la voiture, à une heure avancée de la nuit, pour rentrer à la maison.

Ces trains spéciaux seront disponibles sur sept dates et sur les lignes Paris-Tours, Paris-Orléans et Paris-Chartes. Ils seront au tarif unique de 10 euros, sans justificatif particulier. Cela représente 10.000 billets.

Voici la liste et les horaires des trains spéciaux