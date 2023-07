Centre-ville de Calais : les travaux de protection commencent, enfin, pour les riverains de la voie ferrée

On l’appelle la "voie-mère" de Calais : une voie ferrée, sur un peu plus de 4 km, qui relie la gare au port de Calais. Un petit bout de voie vitale pour le port qui veut quintupler le nombre de trains quotidiens pour atteindre 15 convois en 2040. Objectif : la décarbonation du transport en mettant les camions sur des trains.

Mais cette voie empoisonne la vie des riverains, en raison du bruit des trains de marchandises qui l'empruntent. Le chantier qui commence consiste à refaire totalement la voie, à remplacer le pont Mollien qui a plus de 15 ans et à réduire les nuisances pour les riverains. De gros moyens sont engagés pour réduire le bruit, puisque la facture dans ce domaine va dépasser les 11,5 millions d’euros sur 20,5 millions de travaux.

Diviser le bruit par plus de 2

Il s'agit d'abord de remplacer les menuiseries dans les maisons de plus de 150 riverains et ensuite de poser 900 m de murs anti-bruit. Une mission confiée à Yann Cocheril, pour le groupe Vinci : "Ce sont des écrans de 2,5 m à 3,5 m de haut, constitués de ciment et de copeaux de bois qui abaissent le bruit de part leur forme et leur texture. Globalement, on va réduite les nuisances de 5db. Or avec 3db de moins, on a une impression de bruit divisée par deux."

Ces protections acoustiques sont posées en attendant un éventuel changement d’itinéraire de la ligne. Un tracé qui serait moins impactant pour les riverains est à l'étude. Jean-Pierre Gouverneur est le secrétaire de l'Association des riverains de la voie-mère : "Maintenant, il faut se dépêcher. On est 5 ans après le lancement des études. Mais on en est encore à se demander si on va le faire, combien ça coûte. Je regrette la décision qui n'a pas été prise, il y a douze ans, de faire passer la voie plus au nord, pour ne plus faire passer les convois par le centre de Calais. C'est vraiment dommage."

SNCF réseau promet que la décision sur l’itinéraire alternatif à la voie actuelle sera rendue durant l’été. Mais s’ils sont retenus, les travaux vont prendre au moins 5 ans de plus.