Centre-ville de Saint-Lô : les grands travaux commencent

Depuis janvier, des travaux préparatoires ont lieu, notamment dans la partie piétonne où les réseaux d'assainissement et de gaz sont actuellement rénovés. Les arbres, qui s'y trouvaient, ont dû être abattus : "Il n'y avait pas le choix, rappelle la municipalité, car leurs racines étaient entremêlées avec les réseaux qui devaient être changés. Ils n'auraient pas survécu". Ces arbres ont été récupérés et serviront à fabriquer du mobilier urbain.

Place désormais au chantier de réaménagement du centre-ville . Prévus initialement sur 3 ans, les travaux seront resserrés sur deux ans. Ils vont commencer début avril :

A partir du 6 avril dans la partie piétonne

C'est la rue du Neufbourg qui ouvrira le bal à partir du 6 avril. La chantier se poursuivra à partir du 17 avril, rue du Dr Leturc. Il devrait s'achever, au plus tard, fin juillet 2023. La ville de Saint-Lô publie le détail du calendrier et des travaux semaine par semaine et met en place une newsletter .

La première phase du chantier rue du Neufbourg à Saint-Lô. - Ville de Saint-Lô

A partir du 11 avril sur la place Général de Gaulle

Juste après le week-end de Pâques, les travaux débuteront aussi sur la partie nord-ouest de la place De Gaulle, entre les commerces et la halle. D'ici là, l'aménagement éphémère sera enlevé devant l'hôtel de ville et il sera de nouveau possible de se garer à cet endroit.

De la mi-avril à la fin juillet, cette partie de la place De Gaulle sera en travaux mais les commerces resteront accessibles. - Ville de Saint-Lô

Habitations et commerce resteront accessibles

Tout au long du chantier, il sera possible d'accéder aux commerces tout comme aux habitations des riverains. "Il y aura de la signalisation pour que ce soit le moins perturbé possible. J'invite chacun à continuer à faire ses courses en centre-ville car ce sont des travaux aménagés pourque la vie continue " insiste la maire Emmanuelle Lejeune.

Au delà de l'information en amont, il y aura un suivi quotidien, promet la municipalité. Les entreprises qui interviendront nommeront un guide de chantier qui sera en contact avec les riverains et les commerçants. Des rencontres sont aussi prévus chaque vendredi avec les commerçants pour fournir le planning exact des travaux, semaine par semaine.

Les travaux débuteront le 6 avril dans la rue du Neufbourg puis le 17 avril, dans la rue du Dr Leturc. - Cabinet Inuit

Et après ?

Ces deux chantiers simultanés devraient durer jusqu'à fin juillet. Ensuite, ce sera au tour de la partie sud de la place De gaulle, entre la prison et le supermarché : ce chantier-là est prévu d'août 2023 à fin novembre 2023.

Le reste du chantier, devant l'hôtel de ville et dans la rue de la Laitière normande, se déroulera en 2024. Les dernières plantations devraient avoir lieu début 2025.