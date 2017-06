Cérémonie d'hommage à Helmut Kohl à Strasbourg : le détail des grosses perturbations

La cérémonie d'hommage à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl samedi nécessite le déploiement d'un lourd dispositif de sécurité. Une partie de l'A35 sera fermée à certains moments de la journée entre l'aéroport d'Entzheim et le Parlement européen.

Les chiffres donnent le tournis. Pour la cérémonie d'hommage à Helmut Kohl organisée le samedi 1er juillet au Parlement européen à Strasbourg, les services de l'État ont prévu un renfort de 2.000 policiers et gendarmes et de 300 sapeurs-pompiers. Des services d'experts en déminage sont également mobilisés, de même que des avions et hélicoptères de l'armée et de la gendarmerie. Un détachement de lutte anti-drone formera un mur étanche autour de la ville.

La sécurité sera considérablement renforcée autour de l'aéroport, "plaque tournante" qui verra défiler une quarantaine de délégations, ainsi qu'Emmanuel Macron, Angela Merkel, Bill Clinton ou encore Dmitri Medvedev. Afin de laisser passer ces délégations, l'autoroute A35 sera fermée dans le sens aéroport d'Entzheim-Parlement européen de 7h à 11h samedi matin, puis de 13h à 16h dans le sens Parlement européen-aéroport d'Entzheim.

Plan de circulation entre 7h et 11h

Plan de circulation pour le samedi 1er juillet 2017 entre 7h et 11h en vue de la cérémonie d'hommage à Helmut Kohl - © Préfecture du Bas-Rhin

Plan de circulation entre 13h et 16h

Plan de circulation pour le samedi 1er juillet 2017 entre 13h et 16h en vue de la cérémonie d'hommage à Helmut Kohl - © Préfecture du Bas-Rhin

Dans Strasbourg

La circulation sera totalement interdite sur plusieurs axes dans le quartier du Parlement européen entre 6h et 16h. Dès vendredi 14h et jusqu'à samedi 16h, le stationnement sera interdit sur plusieurs axes autour de la place de Bordeaux. La circulation de la ligne E du tramway sera totalement interrompue - également en raison du mouvement de grève à la CTS - et la circulation de la ligne B très fortement perturbée.

Plan de circulation dans Strasbourg en vue de la cérémonie d'hommage à Helmut Kohl, le 1er juillet 2017 - © Préfecture du Bas-Rhin

La navigation fluviale sur le Rhin à hauteur du pont Pfimlin, sur le canal de la Marne au Rhin et sur l'Ill aux abords du Parlement européen sera interdite une bonne partie de la journée.