En Isère, certaines routes pourraient bientôt repasser à 90km/h

Le département investit 103 millions d'euros par an pour l'entretien des routes

Il va encore falloir changer les panneaux sur certaines routes de l'Isère ! En juillet 2018, le gouvernement les avait faites passer de 90 à 80 km/h, une mesure alors très critiquée. Depuis, le gouvernement a reculé et a remis cette compétence aux départements en décembre 2019. Les élus isérois se réuniront ce vendredi pour voter - sur le principe - le retour à 90 km/h sur certaines routes. Le feu vert sera donné lors d'une commission départementale, en présence du préfet, d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine.

Sécurité routière : des chiffres qui s'opposent

Au cœur des débats : la sécurité routière. Une étude publiée l'année dernière montre que le passage à 80km/h avait permis d'épargner 349 vies sur vingt mois. Mais cette étude n'est pas représentative en Isère, selon Bernard Perazio, vice-président en charge de la mobilité au département : "Je conteste cette étude. Nous l'avons analysée, mais nous avons des résultats tout à fait inverses. On constate, depuis 2018, malgré les confinements et la période où l'on a eu une baisse du trafic, une augmentation des accidents sur notre département. Ces chiffres sont très contestables." Hausse du nombre d'accidents mais aussi de morts : il est passé de 60 en 2017 à 78 en 2019.

Cette réglementation n'a pas d'influence sur le nombre de victimes de la route, estime Jean-Pierre Barbier, le président du département. "Nous ne sommes pas irresponsables. On ne nie pas que la vitesse est responsable de morts sur la route. Mais de quelle vitesse parle-t-on ? Un automobiliste qui ne respecte pas le 80 km/h ne respectera pas le 90. Il ira au-delà. Ce que nous combattons, ce sont les trop grands excès de vitesse."

Le département a le pouvoir de remettre la vitesse autorisée à 90 km/h depuis le 1er janvier 2020. Jean-Pierre Barbier a préféré attendre et en faire une promesse de campagne à sa réélection en juin dernier. "On était en plein dans le confinement, justifie le premier élu isérois, on s'est dit que l'on avait autre chose à faire. La vitesse sur la route, ce n'était pas la préoccupation du moment. Au final c'est mieux d'avoir l'approbation du vote." Le département investit 103 millions d'euros dans l'entretien des routes chaque année. Les panneaux 90 ont été gardés, ce qui fait une dépense en moins.