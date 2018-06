A cause de la réduction de la vitesse maximale à 80 km/h, le conseil départemental d'Indre-et-Loire va démonter 200 panneaux "90". Il va aussi dissimuler les panneaux avertisseurs de radars le temps de configurer les appareils. Surprise : quelques radars automatiques fixes ne seront plus annoncés

Indre-et-Loire, France

La réduction de la vitesse de 90 à 80 kilomètres-heure entre en vigueur dimanche prochain, le 1er juillet sur les routes à double-sens sans séparateur central. Une certitude déjà : les nouveaux panneaux "80" ne seront pas en place à ce moment là : le conseil départemental d'Indre-et-Loire le reconnait.

La plupart des panneaux 80 seront livrés mardi 3 juillet, deux jours après l'entrée en vigueur de la réforme

L'équation est facile à comprendre : le département a 200 panneaux à changer. Il possède quelques rares panneaux "80" en stock, mais les nouveaux panneaux, commandés après la parution du décret ministériel, il y a dix jours, n'arriveront que mardi prochain, le 3 juillet. Entre-temps, les panneaux "90" vont être démontés ou cachés, mais comme nul n'est censé ignorer la loi, dans l'absolu vous pourrez tout de même être verbalisés si vous roulez à plus de 80km/h sur les routes concernées par la réforme. Le conseil départemental va aussi masquer temporairement les panneaux avertisseurs de radars automatiques fixes, le temps que ces appareils soient reconfigurés pour tenir compte de la nouvelle limitation.

Quelques radars automatiques fixes ne seront bientôt plus annoncés par un panneau

La mauvaise nouvelle, c'est que le département a aussi décidé d'en profiter pour enlever définitivement les panneaux qui signalent quelques radars automatiques. Sans doute moins de cinq. C'est légal, même si on peut être certain que ça va fortement déplaire aux automobilistes. On ne sait pas encore quels sont ces radars, mais selon le vice-président chargé des routes, Patrick Michaud, il s'agit d'appareils que tous les automobilistes tourangeaux connaissent et qui n'auraient donc plus besoin d'être signalés.

"A certains endroits, il vaut mieux signaler les radars automatiques fixes parce que ça va obliger à ralentir et ça va dans le sens de la sécurité. Ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là et tellement longtemps qu'ils verbalisent que tout le monde les connait par coeur, donc roulez correctement et aux bonnes limitations de vitesse". Patrick Michaud

La liste des quelques radars automatiques fixes qui ne seront bientôt plus signalés par un panneau avertisseur sera révélée dans les jours qui viennent.