Ces icaunais qui collectionnent les voitures anciennes : « ça nous fait rajeunir ! »

Ils ne jurent que par les voitures d’autrefois : les membres de l’association des Vieilles coquilles seront de sortie dimanche pour "les Bouchons de Joigny" (Yonne). Toute l'année, ils bichonnent leurs jolis véhicules. Pour eux, c’est bien plus qu’un moyen de transport.

Pour ces collectionneurs, les vieilles voitures, c'est autant de petits morceaux d'enfance, autant de souvenirs de jeunesse qu’on peut toucher. L’association Les vieilles coquilles icaunaises existe depuis 1996. Elle compte une cinquantaine d’adhérents. Des icaunais, en majorité, comme Claude Leroux, un retraité qui habite à Brion.

Il a commencé à collectionner les vieilles voitures il y a plus de 35 ans, par nostalgie. "Les passions naissent lorsqu'on voit des véhicules qui ont marqué notre jeunesse. Ça reste toujours un petit peu : les sensations, les souvenirs…" explique Claude.

Aujourd'hui, cet heureux grand père possède trois véhicules anciens. "Ma femme me freine un peu", concède-t-il en souriant. Il a acheté et rénové un utilitaire C4 Citroën des années 30. Il possède aussi une Hotchkiss de 1949 : "c’était la voiture de mon voisin quand j’étais enfant, elle m’impressionnait beaucoup". Et puis il y a sa préférée, une anglaise : "C’est une Sunbeam Alpine de 1962", dit-il fièrement. Ce cabriolet a marqué le jeune homme qu’il était alors : "Moi j’ai passé ma jeunesse à Charny. J’étais en mobylette et il y avait les fils de l’usine d’â côté qui allaient au cinéma avec ça. A l’époque, ça flambait". Les souvenirs remontent.

Claude et son petit fils dans leur voiture préférée, une décapotable anglaise des années 60. © Radio France - Delphine Martin

Claude Leroux est heureux de les conduire, ces voitures. Parfois, il emmène son petit-fils Enzo. "Je regarde mon petit fils et je comprends pourquoi je fais ça. Il a un sourire jusqu’aux oreilles et moi aussi…" explique-t-il avec émotion. Le petit garçon hoche la tête. Il n’a que 6 ans mais déjà un goût très sûr en matière de voiture. "J’aime bien les vieilles voitures, elles sont confortables. Mais celle que je préfère, c’est la décapotable, parce qu’on peut avoir les cheveux au vent !"

Les gentes chromées, les belles lignes, l'odeur de l'essence et même la fumée même parfois. Claude aime tout, y compris réparer ou rénover ces voitures. Pour cela, il peut compter sur les conseils de Roger Fisseux, ancien mécanicien : "c’est un peu notre Mac Gyver, il trouve toujours une solution ! "

Le président de l'association Les vieilles coquilles sourit humblement : "Les voitures comme celles-là, même si elles ne vont pas à des vitesses phénoménales, ce sont des voitures qui se pilotent, contrairement aux voitures de maintenant où tout est assisté, où il n’y a presque plus rien à faire. Et puis elles sont finalement plus faciles à réparer car il y a beaucoup moins d'électronique." Lui aussi le reconnait : quand il s'installe au volant de sa voiture d’autrefois, il rajeunit : "on revient en arrière, on revient à notre jeunesse. Et ça fait du bien."

La 3e édition des Bouchons de Joigny aura lieu le dimanche 3 septembre. Le grand défilé de voitures anciennes, comme à l'époque des départs en vacances sur la nationale 6, se déroulera de 10h à midi. Les voitures seront ensuite exposées, tout l’après-midi, sur l’avenue Gambetta.

Le détail d'une Citroën C4, un véhicule construit entre 1928 et 1930 © Radio France - Delphine Martin