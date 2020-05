Cestas : le secrétaire d'Etat aux transports vient remercier les chauffeurs de l'entreprise Lacassagne

Sans chauffeurs la France aurait eu du mal à tenir le choc du confinement et le risque c'était clairement celui de la pénurie alimentaire dans les magasins. Le secrétaire d'Etat s'est longuement entretenu avec les dirigeants et des salariés de l'entreprise girondine de transport ce vendredi matin pour les remercier.

"Malgré la fermeture des aires de restauration et des sanitaires les chauffeurs ont continué à travailler" explique Jean-Baptise Djebbari face à une rangée de camions garés sur le parking de l'entreprise.

Ils ont rempli un service essentiel pour la nation

- Jean-Baptise Djebbari

Et pourtant l'entreprise Lacassagne a perdu environ 10% de son chiffre d'affaire au cours des deux mois écoulés. Le secrétaire d'Etat a promis de se pencher sur ce secteur afin de comprendre et d'envisager "les leviers du rebond".

Egalement dans le tram

Un peu plus tôt dans la matinée Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu dans une rame du tramway bordelais pour vérifier la bonne mise en place des gestes barrières et des règles de distanciation. 97 % des passagers portent aujourd'hui un masque selon TBM, "c'est une victoire du civisme" s'est félicité le secrétaire d'Etat.

Il a également confirmé des discussions prochaines avec Air France et les collectivités territoriales autour de la fermeture possible de la navette aérienne Bordeaux-Paris. Le gouvernement répète depuis plusieurs semaines qu'avec la LGV et la liaison ferroviaire en 2 heures, l'avion n'est plus une nécessité.