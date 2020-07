Cet été, le Mont-saint-Michel est accessible à vélo

Jusqu'à présent, l'accès des cyclistes sur le pont-passerelle menant à la Merveille, était interdit du 1er mai au 30 septembre, entre 10 h et 18h. Mais depuis samedi 11 juillet, les collectivités ont donné leur feu vert.

Avec l’établissement public national du Mont-Saint-Michel, elles lancent une expérimentation jusqu'au 30 septembre. Les cyclistes ont le droit de rouler sur les voies où circulent les navettes mais également sur les plateformes piétons s'ils se promènent et souhaitent s'arrêter pour faire des photos par exemple. Les collectivités misent sur la bonne entente des différents usagers, dans le respect du code de la route.

Une zone de stationnement temporaire doit être mise en place ce vendredi 17 juillet. Ce sont en fait des barrières pouvant accueillir une cinquantaine de vélos, à gauche de l'entrée du Mont.

Si l'expérimentation est satisfaisante, si la circulation des vélos se fait correctement, s'ils cohabitent bien avec les navettes et les piétons et s'il n'y a pas de stationnement anarchique cet été, nous ferons un bilan à la fin de l'été. Mais oui, il y a déjà une réflexion pour pérenniser le dispositif, notamment pour le stationnement, explique Thomas Velter le directeur de l'établissement public du Mont-Saint-Michel.

C'est une première, particulièrement appréciée, notamment par l'association Vélocité qui milite depuis plusieurs années pour cet accès au Mont à vélo.

Nous en sommes très heureux. La phase expérimentale est en adéquation avec une demande de plus en plus forte de nos concitoyens en faveur des modes de locomotion doux. Et on peut considérer que si le Mont-Saint-Michel peut être cyclable, toutes les villes de France peuvent l'être donc il y a une valeur symbolique, commente Jean-Michel Blanchet le président de Vélocité.