La CGT appelle à la grève dans les bus RATP contre la reprise de la vente de tickets à bord

Votre trajet en bus pourrait être perturbé ce lundi en région francilienne : la CGT RATP (deuxième syndicat après l'Unsa) appelle les conducteurs à faire grève contre la reprise de la vente des tickets à bord. Depuis le début de la crise sanitaire, il fallait l'acheter en amont, via les guichets ou par sms.

L'inspection du travail défavorable à la vente à bord

"On trouve ça incompréhensible, s'agace Ahmed, représentant CGT au dépôt de Pantin-Flandres. Dès ce lundi, les voyageurs peuvent remonter par les deux portes avant, et acheter leurs tickets, alors qu'on a de nouveaux variants plus contagieux qui circulent". Le syndicat n'est pas le seul à s'inquiéter : l'inspection du travail a adressé un courrier au département bus de la RATP le 8 février dernier pour s'étonner de cette décision. Même son de cloche du côté de la médecine du travail.

"La décision de reprise de la vente des billets à bord et de la suppression des plexiglas apparaît, en l'état, incompréhensible, écrit l'inspection du travail. Les raisons qui ont conduit à l'arrêt de la vente à bord et à l'isolement physique du conducteur n'ont pas disparu et se sont aggravées." La reprise de la vente à bord est selon elle "de nature à exposer les conducteurs à un risque de contamination augmenté".

Une demande d'Île-de-France Mobilités

Cette reprise de la vente à bord est une demande d'Île-de-France Mobilités, l'établissement public qui gère les transports franciliens. La RATP souligne que la vente à bord des bus a été rétablie dès l'été dernier par d'autres opérateurs dans la région, comme Keolis et Transdev. La disparition des plexiglas, qui avaient été rajoutés au début de la crise sanitaire pour protéger les conducteurs, ne remet pas en cause la vitre anti-agression, assure l'opérateur : cette dernière est maintenue, ce qui doit permettre de "diminuer la projection de gouttelettes".

Les conducteurs sont par ailleurs incités à désinfecter la trappe de vente à bord et les objets manipulés (comme le tiroir-caisse) après avoir encaissé un voyageur. Les bus restent désinfectés par nébulisation chaque nuit. La RATP précise que "la vente à bord représente moins de 2% des achats de titres", avec dans le contexte actuel "une baisse du trafic de l’ordre de 30%".