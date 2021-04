Chahaignes : les aînés ruraux se font transporter en minibus pour se faire vacciner

Dans les zones rurales pas toujours facile pour les personnes âgées de se faire vacciner. C'est le cas de la commune de Chahaignes dans le sud-Sarthe qui compte 250 retraités pour 700 habitants. Avec l'ouverture du centre de vaccination de Montval-sur-Loir à 15 kilomètres du village, l'association des aînés ruraux de Chahaignes a décidé de mettre en place un minibus pour les transporter. "La majorité des personnes âgées de la commune n'a pas de véhicule, c'est donc très compliqué pour elles de se faire vacciner", insiste Daniel Guyomard, président de l'association des aînés ruraux. "Avec le maire, on a donc établit une liste de personnes prioritaires qu'on a transmis au centre de vaccination de Château-du-Loir qui a bien voulu répondre à notre demande en en vaccinant huit par jour.".

Vacciner les personnes âgées isolées

Avec ce minibus financé par la commune, Daniel Guyomard transporte donc huit retraités chaque après-midi vers le centre de vaccination situé à 15 minutes du village. Nicole, 88 ans, salue l'initiative. "Je vis seule et je ne peux plus conduire, donc ça aurait été très compliqué pour moi de me faire vacciner, et puis là tout est pris en charge par l'association, ce qui est rassurant car je n'aurais pas su faire les démarches". Pour l'instant, 40 retraités de Chahaignes ont été vaccinés avec ce dispositif, une vraie réussite pour le maire Dominique Peter : "Là ils sont accompagnés, ils se rassurent aussi en y allant à plusieurs, car un vaccin, ça peut devenir angoissant surtout quand on est âgé et isolé. Personnellement je ne peux qu’encourager les autres communes rurales à faire la même chose".