Chaleur et bouchons, difficile pour les automobilistes

Sur l'aire d'autoroute de Pont de l'Isère, la chaleur est écrasante et la moindre parcelle d'ombre est prise d'assaut. Sophie, son bébé dans les bras et sa chienne, gamelle d'eau au pied, se sont réfugiés sous un arbre. Pour elle, les bouchons sous ces températures sont une plaie. "Avec mon mari, on redoute ce genre de moment, car dans les bouchons, on a tous chaud. Surtout le petit se déshydrate quand même très vite et la chienne aussi. Donc on fait souvent des pauses pour pouvoir boire. Aussi, on essaye de viser les jours où ça roule un peu moins, mais ce n'est pas toujours le cas" raconte-t-elle.

Avec la canicule, les embouteillages sur l'autoroute A7 sont encore moins supportables pour les automobilistes. © Radio France - Florence Gotschaux

Malheureusement pour Sophie, ce samedi 19 août, Bison Futé annonce que la circulation sera difficile dans le sens des départs et en particulier sur l'A7. "Quand il y a du trafic, c'est très compliqué de gérer la chaleur en moto. Parce que quand le moteur chauffe dans les jambes et que le soleil cogne. Il fait très très chaud, c'est vraiment très désagréable, car on n'est plus rafraîchi par l'air. Après quand on a la chance d'avoir des équipements d'été, c'est quand même plus agréable, mais ce n'est pas mon cas" rigole Jean-François, motard.

À cause de la faible vitesse dans les bouchons, la climatisation à tendance à ne plus être assez puissante. Alors pour lutter contre la chaleur, certains comme Valentin ont des techniques simples. "On emmène quand même pas mal de boissons pour éviter que les enfants, les chats, les chiens se déshydratent dans notre voiture. On fait comme on peut, mais après, ça reste quand même compliqué parce que la chaleur dans les bouchons, ça nous touche forcément."

Les zones d'ombre sont rares sur l'aire d'autoroute de Pont de l'Isère. © Radio France - Adrien Michaud

Vigilance accrue pour Vinci Autoroutes

Avec la chaleur et les bouchons, l'exploitant autoroutier est sur ses gardes. "Entre 12 h et 16 h. Il va y avoir la combinaison des deux phénomènes fort trafic et canicule. Alors, l'ensemble des équipes sont mobilisées sur le terrain pour répondre aux événements qui peuvent survenir comme des bouchons importants" explique Emmanuel Colleville, responsable du réseau Vinci Autoroutes dans Sud de la France.

Sur les autoroutes, il y aura aussi plus de messages sur les panneaux à messages variables pour sensibiliser les automobilistes au danger de la chaleur. "Nous renforçons aussi les stocks d'eau que nous avons dans le centre opérationnel. Aussi, il ne faut pas hésiter à multiplier les pauses puisque sur toutes les aires de service, les bâtiments sont climatisés. Donc, les automobilistes peuvent profiter de ces moments de fraîcheur en période de canicule et de fort trafic pour se reposer" expose Emmanuel Colleville.