Challenge à l'école à vélo : à Strasbourg, les trajets parfois freinés par le manque d'aménagements

Il y a le challenge au boulot à vélo, mais il y a aussi à l'école à vélo, pour inciter les élèves de l'Eurométropole à aller en classe en pédalant. Il est organisé par le CADR 67 et l'Eurométropole de Strasbourg. Ce challenge se tiendra du 12 au 16 juin, les écoles , une soixantaine pour l'instant sont inscrites pour l'instant. Elles seront jugées sur le nombre de cyclistes au quotidien.

ⓘ Publicité

Les vainqueurs décrocheront une soirée dans un trampoline parc. Mais il y a encore en matière d'infrastructures cyclistes beaucoup à faire pour que les écoliers puissent pédaler en tout sécurité.

"On a encore des écoles qui aimeraient participer à cette fête. Mais c'est difficile car on n'a pas les aménagements sécurisés jusqu'aux écoles et quand on est parent, il est concevable de ne pas envoyer son enfant à l'école si on n'a pas la sécurité sur les aménagements cyclables. Et puis il y a aussi le volet stationnement. Beaucoup d'écoles ne sont pas équipées d'arceaux vélos. On a vu des progrès ces dernières années notamment avec des programmes nationaux. On attend la suite avec l'Etat qui finance à 50% les aménagements devant les écoles, cela va donc prendre encore quelques années" explique Fabien Masson directeur du CADR 67, le comité d'action 2 roues.

Des élèves qui aimeraient faire plus de vélo, mais...

Un sentiment partagé par ces élèves de CM2 rencontrés à l'école Exen Pire de Schiltigheim. "Parfois cela peut faire peur. On ne voit pas toujours les voitures arriver. J'ai commencé à faire du vélo à 6 ans, je ne viens à l'école en vélo que quand ma mère n'a rien à faire après, elle ne me laisse pas aller toute seule, parce qu'il y a beauycoup de circulation de voitures, ma mère a peur pour moi" racontent Eloïse, Esra et Sanaïg.

"On s'est dit qu'il faut inciter les enfants à prendre le vélo. C'est eux qui inciteront leurs parents à faire aussi du vélo. C'est le pari engagé" poursuit Fabien Masson.