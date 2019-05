Challenge Cup de rugby : la galère des supporteurs rochelais après l'annulation de certains vols pour l'Angleterre

Branle-bas-de-combat chez les supporteurs rochelais qui veulent assister à la finale de Challenge Cup, Ryanair a annulé de nombreux vols pour cause de grève des contrôleurs aériens. Et notamment ceux partant de la Rochelle ou Bordeaux et allant en Angleterre.

La Rochelle, France

Ils ont stressé et se sont agités frénétiquement devant leur ordinateur ce mardi soir. Plusieurs supporteurs du Stade Rochelais ont reçu un message de Ryanair leur annonçant la suppression de leur vol pour l'Angleterre en fin de semaine. Un sacré coup dur ! Ils sont nombreux à vouloir aller à Newcastle pour la finale de la Challenge Cup, la petite coupe d'Europe de Rugby. C'est vendredi à 20h45. (Une rencontre à suivre aussi sur France Bleu la Rochelle et au stade Marcel Deflandre.)

Certains supporteurs ont trouvé la solution : l'aéroport de Bergerac

Ryanair a annoncé l'annulation de nombre de ses avions pour cause de grève des contrôleurs aériens jeudi notamment. Certaines des places étaient réservées par les supporteurs pour aller voir ce La Rochelle - Clermont. Un avion partant notamment de la Rochelle jeudi vers 15 heures, mais aussi un vol au départ de Bordeaux, jeudi également à 18 heures 20. C'est celui que devait prendre Bruno Joubert avec son filsn son beau-frère et son neveu. Panique à bord, ils étaient même prêts à partir en voiture avant de trouver une solution : "_Mon beau-frère quitte La Rochelle, il passe me chercher à Angoulême et ensuite, on file à l'aéroport de Bergerac." _Pas question pour eux de louper cette finale!