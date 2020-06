Chalon-sur-Saône abandonne le nouveau sens de circulation dans le quartier Saint Gobain

Ce quartier est confronté à des problèmes de circulation, liés au passage de nombreux véhicules utilisant Saint-Gobain comme raccourci. À la demande de riverains, la Ville avait souhaité instaurer une période de test en modifiant le sens de circulation de certaines rues (mise en sens unique de la rue Péguy et inversement du sens de circulation de la rue Clemenceau).

À l’issue de cette période (prolongée de quelques semaines du fait de la situation sanitaire), la Ville a constaté que les nouvelles dispositions ne donnaient pas entière satisfaction.

Le quartier Saint Gobain à Chalon-sur-Sâone - Google Map

Un contournement du quartier trop cher ?

Pour assurer la tranquillité du plus grand nombre d’habitants de Saint-Gobain, seule la création d’un contournement pur et simple du quartier serait complètement satisfaisante. Cette solution implique cependant une importante phase d’étude, une réalisation technique complexe et un budget conséquent. Dans l’attente des études de faisabilité de ce projet de contournement, la Ville a recueilli l’avis des riverains sur le sens de circulation à adopter.

Des résultats sans appel

146 foyers (situés dans 13 rues) souhaitent le retour au sens de circulation existant avant la phase de test.

20 foyers (situés dans 7 rues) souhaitent le maintien du sens de circulation actuel.

En conséquence, la Ville a décidé de rétablir, dès ce lundi 8 juin, le double sens de circulation rue Péguy et un sens unique rue Clemenceau entre les rues Monge et Bezullier.

Compte tenu de l’étroitesse de la rue Clemenceau et de son volume de circulation, une chicane provisoire sera mise en place afin de baisser la vitesse des véhicules, améliorant ainsi la sécurité de ses habitants. Si le test est concluant, l’aménagement sera pérennisé. Les études qui permettront d’examiner la faisabilité d’un projet de contournement seront menées en fonction du plan de charge des services concernés et feront l’objet d’une information.