Chambéry : circulation des bus perturbé ce soir en raison des manifestations cotre la réforme des rétraites

Chambéry, France

Synchro Bus annonce que la circulation des bus urbains à Chambéry est perturbée ce vendredi soir, en raison d'un rassemblement organisé par plusieurs syndicats à 18 heures devant le palais de Justice contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à une manifestation aux flambeaux, comme à Saint-Jean-de-Maurienne à la même heure.

Les lignes A, B, C, D, 1, 2, 4 et 5 peuvent être perturbées et retardées à partir de 18h.