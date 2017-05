Chambéry : du nouveau pour le stationnement de centre-ville

Les Chambériens verront quelques changement dans la politique de stationnement à partir de septembre. Parmi les nouveautés, la première demi-heure sera gratuite pour le stationnement dans les rues, la gratuité à partir de 18h et un forfait payant d'un euro cinquante entre midi et deux.

Le stationnement va connaître quelques changements à partir de cet automne à Chambéry. La majorité municipale a présenté ce mercredi soir en conseil municipal les grandes lignes de cette nouvelle politique de stationnement.

Parmi les nouveautés, la première demi-heure sera gratuite pour tous les stationnements de surface (limité à une fois par jour), à partir de 18h on ne paiera plus si on se gare dans les rues, en revanche entre midi et deux les automobilistes devront désormais s'acquitter d'un forfait d'un euro cinquante.

Forfait stationnement à 1 euro 50 à la pause déjeuner

" On a mis en place à titre expérimental au parking de l'Europe ce forfait déjeuner et les commerçants de tout le secteur en sont très satisfaits, explique la 1ère adjointe de la Ville de Chambéry Josiane Beaud. Un euro cinquante c'est à peu près le prix d'un café. Ça permet d'avoir quelque chose qui ne soit pas gratuit mais peu cher. En échange , ajoute l'élue, à partir de 18h le stationnement sera gratuit ".

Une zone rouge dans l'hyper centre-ville avec 3h de stationnement maximum

La ville cherche avant tout à éviter les "voitures ventouses" sur les parkings de surfaces et les places de stationnement dans le centre-ville. Une zone rouge sera créée pour les places sur la voirie dans l'hyper-centre, avec l'impossibilité de renouveler son stationnement aux horodateurs au-delà de 3h. Les périmètres des autres zones (orange et verte) vont être revus.

Les abonnements pour les résidents de zones payantes ou piétonnes et pour les professionnels seront toujours proposés. La gratuité sera la règle pour les services d'urgence, SOS Médecins, les personnes à mobilité réduite et le véhicule de la Ville et de l'Agglomération

En juillet un nouveau conseil municipal abordera la question des tarifs et celle des délégations pour les parkings. Deux autres parkings de cinq cents places chacun doivent voir le jour à l'horizon 2019.