Chambéry : le centre-ville bientôt limité à 30 km/h ?

Annecy, Grenoble, Bordeaux ou Lyon seront peut-être bientôt imitées par Chambéry. Des associations demandent à la mairie de se positionner clairement sur une question, la limitation de la vitesse à 30 km/h au lieu de 50 dans le centre-ville, l'un des axes de campagne de la majorité aux dernières élections municipales. La ville se dit favorable à la mesure, mais pas partout.

Premier argument, la sécurité

Symboliquement, deux associations militant pour une ville apaisée ont déposé jeudi matin un panneau de limitation à 30km/h sous celui signalant l'entrée de Chambéry, rue Sainte-Rose, à proximité de la piscine de Buisson-Rond. Premier argument, la sécurité. "Un choc à 30 km/h est dix fois moins mortel qu'à 50 km/h" selon Jérémy Petit, qui représente "La Rue de l'Avenir" en Savoie, "il y a aussi la convivialité, l'ouverture de l'espace public à tout le monde, et la question du bruit".

A ses cotés, Paul Klauss de l'association chambérienne "Roue Libre" qui œuvre pour la promotion des déplacements à vélo y voit aussi la possibilité de convertir des automobilistes à la bicyclette, "une vitesse diminuée pour les voitures, c'est plus de sécurité pour les vélos et cela peut convaincre les automobilistes, c'est aussi moins de congestion dans la circulation, de carburant consommé, de gaz à effet de serre émis".

"C'est un oui...en partie". Isabelle Dunod, en charge de la mobilité durable à Chambéry.

Sollicitée, la ville de Chambéry explique être en accord avec les associations qui réclament "la généralisation des 30 km/h partout dans la ville", et assure que le travail de réflexion est engagé. "Il faut toutefois rester crédible et réaliste" tempère Isabelle Dunod, en charge de la mobilité durable à la mairie, "on ne peut pas passer toutes les rues à 30 km/h si on ne fait pas comprendre à l'automobiliste qu'il est dans un espace qu'il doit partager avec d'autres utilisateurs. Il faut donc des aménagements et du cas par cas. C'est un oui...en partie".

Dans le centre-ville chambérien, une rue sur trois est déjà limitée à 30 km/h. Par ailleurs, une demande a été formulée à l'Etat pour abaisser la vitesse sur le Voie Rapide Urbaine (VRU) à 70 km/h. "Le dossier est sur la table du préfet" assure Isabelle Dunod.