Chambéry : pourquoi les Synchro Bus n'ont-ils pas circulé ce vendredi matin ?

La neige a fortement perturbé la circulation sur les routes ce vendredi matin. Les transports en commun n'ont pas été épargnés. À Annemasse, le réseau TAC a repris progressivement autour de 11 heures. À Chambéry, il a fallu attendre 14h30 pour voir un retour du trafic à la normale. Comment expliquer cette situation ? Le maire de Chambéry, Thierry Repentin, était notre invité ce vendredi midi sur France Bleu Pays de Savoie.

Interview de Thierry Repentin, maire de Chambéry Copier

Est-ce que les services techniques de la Ville de Chambéry ont été dépassés ce vendredi matin ?

Pas du tout, puisqu'à 5 heures du matin, le plan de déneigement a été engagé. Ça veut dire qu'à partir de 5h30, très concrètement, vous aviez sur le terrain 120 agents municipaux équipés d'une dizaine d'engins de déneigement.

Une ville de 60.000 habitants, en Savoie, dans laquelle aucun bus ne circule à midi, vous êtes d'accord que ce n'est pas une situation normale Thierry Repentin ?

C'est un épisode neigeux qui est arrivé à 5h30, 6 heures du matin. Si par exemple, il avait commencé à 3 heures, tout aurait été dégagé plus tôt. Le problème, c'est que quand il neige entre 6 heures et 8 heures, nos engins sont sur les routes en même temps que beaucoup de nos compatriotes. Et évidemment, le déneigement va moins vite parce que vous les gens roulent. Je peux vous assurer qu'on est sur une situation tout à fait normale par rapport à cet événement.