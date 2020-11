Chambéry : retour à la normale de Synchro bus samedi, avec des tarifs week-end pour Noël

Synchro bus annonce un retour à la normale à partir du samedi 5 décembre dans l'agglomération chambérienne. Le réseau de bus tournait au ralenti depuis le jeudi 12 novembre, à cause du confinement. A partir de ce lundi 30 novembre, les transports urbains de Grand Chambéry s’organisent donc progressivement pour un retour à la normale ce samedi à 100%.

Seuls les services de soirée en fin de semaine ne reprennent pas

Seuls les services de soirée (entre 22h et 00h30 du jeudi au samedi sur les lignes chrono A, B et C) ne sont pas réactivés en raison du maintien annoncé du couvre-feu de 21h à 6h à partir du 15 décembre et jusqu'au 20 janvier 2021.

A partir de ce lundi 30 novembre, les lignes chrono dont la fréquence avait légèrement diminué, retrouvent progressivement leur cadencement habituel :

Ligne A : + 18 trajets par jour

Ligne B : + 23 trajets par jour

Ligne C : + 13 trajets par jour

Ligne D : + 1 trajet par jour

1 euro pendant le week-end pour faire ses courses en ville

Grand Chambéry et Synchro bus annoncent un tarif spécial Noël durant trois week-end précédant Noël (5,12 et 19 décembre), afin notamment de soutenir la reprise de l’activité commerciale en centre-ville de Chambéry. Le ticket coûtera 1 € la journée les samedis et dimanches.

Le port du masque est toujours obligatoire aux arrêts et à bord des bus pour les voyageurs âgés de plus de 11 ans (les protections type visière ne sont pas acceptées). Le respect des gestes barrières, en maintenant la distanciation physique et en se nettoyant les mains régulièrement, est nécessaire pour se protéger et protéger les autres des risques de contamination. Les véhicules Synchro Bus sont désinfectés tous les jours pour assurer la sécurité des usagers à bord.