Chambray-les-Tours : Les seniors repassent le permis

Et si vous repassiez le permis de conduire cinquante ans après l'avoir obtenu ? C'est en tout cas ce qu'ont fait ce lundi vingt-cinq volontaires, dans la résidence Eugénie Séniors de Chambray-lès-Tours. Âgés de 60 à 90 ans, ils en ont profité pour passer des tests d'audition et de vue.

Ces stages sont organisés chaque mois environ dans la résidence pour personnes âgées Eugénie Seniors, dans le centre ville de Chambray-lès-Tours. Ils ont pour but de sensibiliser les seniors sur leur manière de conduire. " Aujourd'hui, le code de la route n'a rien à voir avec ce que nous avions appris il y a quarante ans", explique Fernand, 84 ans. Durant cette journée de stage, les volontaires sont passés par plusieurs ateliers, allant des tests médicaux (vue, ouïe) à la pratique de la conduite en passant par le passage du code de la route.

Les seniors repassent le code de la route, dans les mêmes conditions que les jeunes. © Radio France - Simon Soubieux

"Tout part d'un constat, explique Claude Prache, l'organisateur du stage, c'est qu'il y a un quart des tués sur les routes du département qui ont plus de 60 ans. On essaye donc d'actualiser ce qu'ils ont appris il y a quelques dizaines d'années pour les aider à conduire de manière plus sécurisée."

La hantise des seniors

"Ce qui a changé le plus depuis que j'ai eu mon permis ?", se demande Michèle. "Les ronds-points ! Ils n'existaient pas dans les années 60 ou 70. Nous n'avons jamais appris à les appréhender correctement." Affirmation confirmée par Claude Prache : "C'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur aux personnes agées."

Prochain stage : le 22 mai 2017 à la résidence Eugénie Seniors, au 10 Allées des tilleuls, Chambray-lès-Tours.