Chamonix commémore les 20 ans du drame du tunnel du Mont Blanc

Tunnel du Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc, France

Une cérémonie est prévue ce dimanche matin au mémorial de Chamonix à 10h45 à l'occasion des 20 ans du drame du tunnel du Mont Blanc. La ministre chargée des Transports, Élisabeth Borne, participera à ce moment du souvenir. Le tunnel sera fermé à la circulation jusqu’en milieu de journée (9h45-12H45).

53 heures avant d'éteindre l'incendie

Le 24 mars 1999, il n'est pas encore 11 heures du matin quand un incendie se déclare dans le tunnel du Mont Blanc. Un camion venant de France et transportant farine et margarine, prend feu à mi-chemin dans le tunnel long de 11,6 kilomètres entre la France et l'Italie.

53 heures seront nécessaires pour éteindre l'incendie. Il faudra des semaines pour identifier les 39 victimes, pour la plupart mortes par asphyxie.

Des familles fortement mobilisées

Rendu trois mois après la catastrophe, le premier rapport d'enquête pointe une série accablante de dysfonctionnements : capacité d'extraction des fumées toxiques limitée, mauvaise utilisation des conduits d'extraction, fonctionnement inadapté des feux de signalisation, absence de galerie de sécurité, mauvaise coordination des postes de commande franco-italiens, consignes de sécurité inadaptées, moyens d'intervention insuffisants...

Les proches des victimes créent une association (Association de défense des familles des victimes de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc), et portent le dossier en justice. 285 parties civiles se constituent.

Le premier procès se tient au tribunal correctionnel de Bonneville en 2005 et durera trois mois, avant un procès en appel à Chambéry. ATMB, le concessionnaire du tunnel et son homologue italien, sont condamnés à 100.000 euros d'amende. Gérard Roncoli, responsable français de la sécurité du tunnel, écope de 30 mois de prison, dont six fermes.

De nouvelles règles de sécurité dans les tunnels

Depuis le drame, les proches des victimes sont invités quatre fois par an à un exercice de sécurité dans le tunnel. Le dernier a eu lieu lundi. Quand l'un des membres de l'association remarque un défaut de fonctionnement en empruntant l'ouvrage, celui-ci est tout de suite signalé. "Pour qu'ils ne soient pas morts pour rien", souligne Pierre Denis, le président de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac), dont fait partie l'Association de défense des familles des victimes de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc.

Notre rôle est de "ne pas laisser de la place à la routine" dans le fonctionnement du tunnel et de pousser les sociétés concessionnaires française (ATMB) et italienne (SITMB) à "se remettre en question en permanence", explique-t-il.

Les deux procès ont en effet marqué un avant et un après dans la sécurité des tunnels.

Selon François Bessy, qui a présidé le second à Chambéry, la procédure a permis de faire prendre "conscience que les tunnels étaient dangereux". "On a vérifié la sécurité de tous les tunnels ensuite". Avec des centaines de millions d'euros d'investissements à la clef dans tout le pays...

L'accident du tunnel du Mont-Blanc a déclenché un programme national de sécurisation de tous les tunnels français.