Champniers (Charente) : une école de pilotage pour Airbus

Champniers, France

Les six premiers élèves pilotes de ligne ou pilotes d'armées de l'air étrangères sont arrivés au début du mois de mai. En août, puis en octobre, d'autres promotions, de 12 à 15 stagiaires, sont attendues. A terme, ce sont plus de 200 élèves qui seront en permanence dans cette école.

L'intérieur du simulateur fixe © Radio France - Pierre MARSAT

La formation d'un pilote de ligne, c'est avant tout 40 heures de simulateur, 160 heures de vol en petit avion type Cirrus, et beaucoup de théorie. Après 20 mois de formation, les cadets de l'école Airbus entreront dans une compagnie aérienne, où ils seront co-pilotes. Il faut 1500 heures de vol pour devenir commandant de bord. La formation à Champniers ouvre sur tous les types d'Airbus. On estime à 600 000 le nombre de pilotes à former dans le monde. Une telle formation a un coût important pour le stagiaire : environ 100 000 euros.

L'école de pilotage est installée actuellement dans un hangar. Elle devrait déménager juste en face en 2022 © Radio France - Pierre MARSAT