Changement d'heure et forte affluence : les contrôles routiers renforcés dans la Marne pour la Toussaint

Les policiers ont profité d'une opération de contrôles pour sensibiliser les automobilistes aux risques plus élevés sur la route en ce pont de la Toussaint

Opération sensibilisation. Dès ce vendredi 28 octobre, la préfecture de la Marne a décidé de renforcer les contrôles routiers, à l'aube d'un week-end qui s'annonce chargé sur les routes. En plus d'un trafic important, le changement d'heure prévu dans la nuit du samedi au dimanche 30 octobre est une composante qui conduit à un risque élevé d'accidents sur les routes.

"Comme c'est un grand week-end de mouvements de personnes qui partent en vacances ou pour des réunions familiales, il y a beaucoup de véhicules qui sont sur la voie publique", explique Patrick Valentin, directeur de la sécurité publique (DDSP) dans la Marne. "Cette densité de circulation doit amener les conducteurs à être plus vigilants dans leur conduite et à l'adapter aux conditions de circulation pour prévenir l'accidentologie", prévient-il.

Plus de morts sur les routes cette année

Les policiers vont donc mener tout ce week-end des contrôles en délivrant un message de prévention. Distances de sécurité pour freiner, vitesse adaptée... Autant de conseils "pour prévenir l'accidentologie", souligne le DDSP.

Ça mérite vraiment que nous nous mobilisions tous - Préfet de la Marne

Henri Prévost, préfet de la Marne, a fait le déplacement sur un rond-point rémois où ont été menés des contrôles ce vendredi. Il a tenu à rappeler que la semaine suivant le changement d'heure est souvent le théâtre de plus d'accidents sur les routes. "Au moment où vous étiez encore de jour dans vos déplacements, vous allez être le soir, à la nuit tombée. Tout ça mit bout à bout, ça fait que c'est un week-end important en matière de sécurité routière", insiste le préfet. Et de rappeler que 25 personne sont mortes sur les routes de la Marne depuis le début de l'année, déjà plus que sur toute l'année 2021. "Donc ça mérite vraiment que nous nous mobilisions tous", martèle Henri Prévost.

Cyclistes et trottinettistes, à vos lumières

La semaine qui suit le changement d'heure est particulièrement accidentogène pour les automobilistes, mais également pour les cyclistes et autres usagers de trottinettes. Avec des feuilles mortes au sol, les passages piétons très glissants après une averse, il faut redoubler de vigilance. La nuit qui tombe plus tôt est à prendre en compte dans son équipement, insiste Antonin Tapon, formateur à l'association rémoise Vél'Oxygène .

"L'éclairage, c'est vraiment le plus important", explique le formateur, rappelant qu'il est obligatoire lorsque vous circulez à vélo. Au-delà de l'importance de s'équiper d'un casque, il faut penser à des vêtements réfléchissants. "Il y en a qui ne se voient pas la journée et qui réfléchissent la nuit", conseille Antonin Tapon.

Si vous êtes habillé en noir, vous êtes visibles à seulement 20 mètres dans les phares d'une voiture. Or, une voiture lancée à 50 km/h met 25 mètres pour s'arrêter sur sol sec, et 38 mètres sur sol mouillé. Tandis que si vous êtes habillé de vêtements réfléchissants, vous êtes visibles à 150 mètres. "Ce n'est pas parce que vous voyez qu'on vous voit !", insiste Antonin Tapon.