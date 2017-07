Changement d'heure pour les TER du bassin de Limoges avec des tarifs plus alléchants dés cet été

Depuis ce dimanche 2 juillet, les TER sont passés à l'heure d'été. Mais au delà des changements d'horaires, la Nouvelle Aquitaine a décidé de renforcer le maillage entre le bassin de Limoges et la façade atlantique. Elle en profite aussi pour revoir son offre tarifaire à destination des jeunes.

Dés cet été, les jeunes de moins de 28 ans vont pouvoir circuler à bord des trains express régionaux sur toute la Nouvelle Aquitaine et profiter de réductions non négligeables. Il leur en coûtera 4 euros pour un trajet de 40 k ms et 7 euros pour un trajet de 80 k ms ce qui représente en moyenne une réduction de 45 %

Autre décisiondu conseil régional de Nouvelle Aquitaine. Dés la rentrée les scolaires ne paieront plus qu'un euro par élève lorsqu'ils effectueront une sortie avec les enseignants sur tout le territoire régional et c'est valable pour un trajet de 100 kilomètres mais aussi de la maternelle au Lycée. Pour les sorties estivales et ça concerne tout le monde le "pass-océan" qui permet d'aller à Royan et Arcachon à des tarifs préférentiels est maintenu en juillet et août.

Des connexions supplémentaires pour rallier rapidement la façade atlantique

La région compte aussi mettre en place des connexions supplémentaires autrement dit des correspondances via Poitiers pour se rendre à la Rochelle plus rapidement. La rapidité c'est aussi là dessus que mise le Conseil régional et ça concerne la ligne TER la plus fréquentée en Limousin. La ligne Limoges bordeaux via Périgueux . Périgueux où il n'y aura plus besoin de changer de train pour au moins 4 allers retours quotidiens . ça permettra de gagner 30 minutes de trajet jusqu’à la capitale de région Bordeaux . Sauf que sur cet axe il va falloir remplacer le matériel vieillissant source de nombreuses pannes. Du matériel tout neuf sera livré dans le courant de l'année 2018.