Suite à des travaux dans un tunnel à Nice, les TER entre Nice et Breil-sur-Roya changent de gare terminus en semaine jusqu'à fin août. Entre 11h et 15h30, les TER auront s'arrêteront en gare de Nice Pont-Michel au lieu de Nice-Ville.

Changement de gare de départ pour les TER entre Nice et Breil-sur-Roya entre 11h et 15h30 en semaine

Attention si vous prenez le train entre Nice et la vallée de la Roya, entre le 21 février et le 19 août prochain, le terminus à Nice change entre 11 heures et 15h30 les jours de semaine.

À cause des travaux dans le tunnel sous la colline de Cimiez, les TER partiront et arriveront en gare de Nice Pont-Michel au lieu de la gare de Nice-Ville.

Vous pourrez vous rendre d'une gare à l'autre si vous en avez besoin en empruntant la ligne 1 du tramway entre les arrêts "Gare Thiers" et "Pont-Michel". Cette correspondance sera gratuite si vous disposez d'un abonnement TER ZOU! .