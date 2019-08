Changement des sens de circulation dans l'intra-muros avignonnais

Avignon, France

Les travaux dans le centre-ville d'Avignon se poursuivent. Cette fois – à partir du 5 août - ce n'est plus pour faire passer le tram mais pour modifier les sens de circulation dans l’intra-muros. Deux des axes principaux de l'hyper centre vont être inversés, on entrera par la rue Thiers et on ressortira par la rue Carreterie.

une adaptation et des changements pour les usagers

Si les parkings relais restent en place, les navettes qui desservent celui des italiens vont connaitre quelques changements. Dès ce lundi 5 août la navette suivra les remparts sud d'Avignon, et au lieu d'y pénétrer par la rue Carreterie empruntera la rue Thiers et poursuivra par Guillaume Puy et les Carmes pour retourner à son point de départ via la rue Carreterie.

Deuxième service pour la rentrée scolaire

Et à partir du 26 aout une deuxième navette quittera les Italiens pour rentrer également par Thiers après avoir longé les remparts, elle desservira les Halles et redescendra par la rue du portail Magnanen avant de reprendre les remparts en passant devant le palais de justice et ses nombreux arrêts de bus. Pour le centre des Balladines 100% électriques aux itinéraires également légèrement adaptés avec un arrêt commun aux halles, enfin pour la partie ouest : le Citizen.