Le centre ville d'Avignon change de sens de circulation à l'intérieur des remparts

A partir de ce lundi 5 août la circulation automobile est modifiée à l'intérieur des remparts d'Avignon. Les rues Thiers et Carreterie changent de sens. Une partie plus grande de la cité est désormais piétonne.

Avignon, France

Cette modification c'est la solution trouvée par la municipalité pour diminuer le trafic automobile dans le cœur de ville où 55 000 véhicules entrent quotidiennement. Un tiers de ce trafic journalier ne fait en plus qu'y transiter ce qui pose des problèmes de pollution, d'encombrement et de sécurité routière.

La partie ouest de l'intra-muros change de visage, la rue Thiers emmènera désormais les automobilistes vers le parking des halles, la partie sud de la rue Guillaume Puy est désormais sortante, tandis que la rue Carreterie drainera la circulation vers la sortie jusqu'à la place saint Lazare.

La mise en route sera plus douce en août

Au mois d'août il y a moins de monde dans Avignon et la mairie attend de voir à la rentrée comment tout cela se met en place. Elle rappelle qu'il existe près de 10 000 places de parking, dont 2 700 gratuites sur les parkings relais de l'île Piot et des Italiens, sans oublier les 2 2 000 places en voirie et les 4 500 en parking payant dans l'intra-muros.

Des parkings relais en nombre insuffisant

Mais pour que la circulation soit moins importante dans la cité des papes, il manque encore des parkings relais pourtant prévus par le plan de développement urbain du Grand Avignon. Ils devraient être implantés au rond-point des Angles, au parc des expositions de la route de Marseille et au pont de Rognonas, mais à quel horizon ? 2020 ou 2025 ?? 2020 ou 2025 ? Nul n'a encore la réponse.