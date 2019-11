Chantier d'élargissement de la RN 19 : le financement du projet avance

Sevenans, France

Le chantier devrait succéder à celui du nouvel échangeur de Sevenans sur l'autoroute A 36, et il est très attendu. Il s'agit du passage à 2x2 voies de la Nationale 19 entre ce nouvel échangeur de Sevenans et Héricourt, une portion de 4,7 kilomètres (voir carte en bas de l'article). Le tronçon est aujourd'hui en route bi-directionnelle particulièrement accidentogène. Le Grand Belfort doit voter ce jeudi soir sa participation au financement de ce chantier.

C'est le secteur le plus accidentogène de cette Nationale 19

Cet élargissement est très attendu par les maires des trois communes traversées par ce barreau à deux fois une voie : Brevilliers, Banvillars et Botans. Le tronçon relie le nouvel échangeur de Sevenans et la 2x2 voies qui s'élance ensuite entre Héricourt et Lure. "C'est le secteur le plus accidentogène de cette Nationale 19", explique Thierry Patte, le maire de Banvillars, "avec quatre morts en cinq ans", et à chaque fois un choc frontal que la deux fois deux voies aurait empêché.

23 millions d'euros pour 4,7 kilomètres

Ce chantier très attendu est évalué à 23 millions d'euros pour 4,7 kilomètres de chaussée. Il sera financé pour plus de la moitié par APRR, la société d'autoroute, dans le cadre de sa convention avec l'Etat. La Haute Saône mettrait 3 millions d'euros, le Grand Belfort et le Territoire de Belfort 2 millions d'euros.

La participation apportée par l'agglomération du Grand Belfort seule s'élève à 500.000 euros soit 2,2 % du budget global. Le chantier pourrait débuter à l'été 2020 pour une durée de trois ans. Mais tout cela doit encore être confirmé par de nouvelles études et un plan de financement qui reste à boucler.